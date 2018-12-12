«Жуть какая!»: подписчики критикуют Алену Шишкову за куклу, которую она выбрала для дочери

Алена Шишкова разместила в Инстаграме фотографию, на которой позирует с новогодним подарком для своей дочери Алисы — интерактивной куклой. Подписчики сочли игрушку безобразной и раскритиковали выбор модели.

1 2 3 4 5 6 7 Подписчиков испугала кукла, которую Алена Шишкова выбрала для своей дочери Алисы на Новый год

Многие селебрити уже начали подготовку к Новому году. В первую очередь звездные родители позаботились о том, чтобы обеспечить подарками своих детей. Не стала исключением и Алена Шишкова, которая заранее купила дочери Алисе заветный презент. Модель поделилась в Инстаграме фотографией интерактивной куклы, которую выбрала для своего чада, однако далеко не всем подписчикам понравилась идея Шишковой. Многие пользователи сочли ее некрасивой и даже пугающей.



Под фотографией звезда описала все достоинства этой игрушки. Модель рассказала, что она имеет живую мимику и эмоции, а также умеет произносить 500 разных слов и фраз на русском языке. Тем не менее некоторые подписчики Алены решили, что гораздо более важную роль играет внешний вид куклы.

По мнению фолловеров, эта игрушка скорее напугает Алису, а не обрадует.

«Кукла из фильма ужасов», «Несимпатичная она», «Какая страшная кукла», — писали многочисленные пользователи.



К слову, Шишкова — не единственная знаменитость, выбравшая куклу в подарок своему чаду. На днях такой же презент сделала своей дочке Теоне Ксения Бородина.