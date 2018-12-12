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    «Жуть какая!»: подписчики критикуют Алену Шишкову за куклу, которую она выбрала для дочери

    12.12.2018
    Алена Шишкова разместила в Инстаграме фотографию, на которой позирует с новогодним подарком для своей дочери Алисы — интерактивной куклой. Подписчики сочли игрушку безобразной и раскритиковали выбор модели.
    • Алена Шишкова
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      Подписчиков испугала кукла, которую Алена Шишкова выбрала для своей дочери Алисы на Новый год
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    Многие селебрити уже начали подготовку к Новому году. В первую очередь звездные родители позаботились о том, чтобы обеспечить подарками своих детей. Не стала исключением и Алена Шишкова, которая заранее купила дочери Алисе заветный презент. Модель поделилась в Инстаграме фотографией интерактивной куклы, которую выбрала для своего чада, однако далеко не всем подписчикам понравилась идея Шишковой. Многие пользователи сочли ее некрасивой и даже пугающей.

    Под фотографией звезда описала все достоинства этой игрушки. Модель рассказала, что она имеет живую мимику и эмоции, а также умеет произносить 500 разных слов и фраз на русском языке. Тем не менее некоторые подписчики Алены решили, что гораздо более важную роль играет внешний вид куклы.

    По мнению фолловеров, эта игрушка скорее напугает Алису, а не обрадует.

    «Кукла из фильма ужасов», «Несимпатичная она», «Какая страшная кукла», — писали многочисленные пользователи.

    К слову, Шишкова — не единственная знаменитость, выбравшая куклу в подарок своему чаду. На днях такой же презент сделала своей дочке Теоне Ксения Бородина.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Бородина, Алена Шишкова, Алиса Юнусова

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Рекламируют они эту куклу, ежу понятно... Бузова тоже прикупила для какой-то дочки подруги.... ну.. ну

    • Странно.. Стоило ли создавать "умную", технически сложную игрушку и не позаботиться о ее дизайне? Кукла действительно страшная, даже в СССР красивее куклы были.

    • У моей дочери тоже такая, в Италии она вышла еще летом. Внешне не очень, действительно, но реально как годовалый ребёнок, простит еду, играть и тд. Моей дочери нравится

    • Над Бузовой посмеялись, что она с этой куклой копирует Костенко. Получается, и Шишкова с Бородиной копируют ее? )

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