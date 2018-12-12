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    Экс-участница группы «Ранетки» Елена Третьякова призналась, что употребляла наркотики

    12.12.2018
    Бывшая участница группы «Ранетки», 29-летняя Елена Третьякова, часто делится откровенными историями в своем микроблоге. Недавно девушка призналась, что в подростковом возрасте употребляла наркотики. 

    Многие знают Елену Третьякову как бас-гитаристку из группы «Ранетки». Однако сейчас, спустя пять лет после распада коллектива, девушка стала популярным блогером. В своем Инстаграме Елена рассказывает о том, как похудела, и другие личные истории. 

    На днях Третьякова призналась, что в подростковом возрасте употребляла наркотики. «Меня тянуло в неблагополучные компании. Сигареты, дешевый алкоголь, разговоры ни о чем», — написала девушка. 

    «Мне было страшно, меня одолевала паника и чувство безысходности», — так она описала свои ощущения после употребления запрещенных веществ, которые ей дали в компании. Девушке совершенно не понравилось, и, по ее словам, с тех пор она никогда не употребляла наркотики. 

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram

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