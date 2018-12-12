Экс-участница группы «Ранетки» Елена Третьякова призналась, что употребляла наркотики

Бывшая участница группы «Ранетки», 29-летняя Елена Третьякова, часто делится откровенными историями в своем микроблоге. Недавно девушка призналась, что в подростковом возрасте употребляла наркотики.

1 2 3 4 5 6 7 Елена Третьякова призналась, что пробовала наркотики

Многие знают Елену Третьякову как бас-гитаристку из группы «Ранетки». Однако сейчас, спустя пять лет после распада коллектива, девушка стала популярным блогером. В своем Инстаграме Елена рассказывает о том, как похудела, и другие личные истории.



На днях Третьякова призналась, что в подростковом возрасте употребляла наркотики. «Меня тянуло в неблагополучные компании. Сигареты, дешевый алкоголь, разговоры ни о чем», — написала девушка.



«Мне было страшно, меня одолевала паника и чувство безысходности», — так она описала свои ощущения после употребления запрещенных веществ, которые ей дали в компании. Девушке совершенно не понравилось, и, по ее словам, с тех пор она никогда не употребляла наркотики.

