Молодая супруга Шнурова добилась снижения размера гонораров участников группировки «Ленинград»

Со дня свадьбы Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой не прошло и трех месяцев, но мы уже догадываемся, кто в их семье главный. Сначала девушка исключила из круга знакомых мужа тех, кто, по ее мнению, плохо влияет на него. А теперь Ольга взялась за финансовые дела группировки «Ленинград».

1 2 3 4 5 6 Ольга Абрамова взялась за финансовые дела группировки «Ленинград»

В конце октября 45-летний Сергей Шнуров женился на 27-летней дочери бизнесмена Ольге Абрамовой. Для музыканта этот брак стал четвертым, а для его избранницы — первым. Похоже, что девушка решила всерьез взяться за перевоспитание своего супруга. Не так давно мы писали о том, что Ольга взяла под контроль круг знакомых Шнурова, исключив оттуда тех, кто, по ее мнению, плохо влияет на артиста. Под горячую руку попал и 22-летний рэпер Pharaoh. Не сдерживая себя в выражениях, 27-летняя Абрамова сказала ему «больше не звонить».

На днях стало известно, что Ольга начала интересоваться финансовыми делами группировки «Ленинград».

Как сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источник из окружения пары, Абрамова сама начала выдавать зарплату участникам коллектива. «Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: ''Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше''. А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить», — признается инсайдер.



А вот друг музыканта Сергей Барецкий спокойно реагирует на изменения в группировке и не считает, что жена Шнурова вмешивается в его бизнес. В разговоре с журналистами мужчина также рассказал, чем Абрамова привлекла музыканта: «Хорошая девочка. Чего вы на нее все взъелись? Она его зацепила умом. Шнуров не по внешности выбирает женщин. К глупеньким няшкам с круглыми попами Серега всегда относился спокойно. А тут между ним и Ольгой пробежала искра, как бы это банально ни прозвучало». Барецкий также добавил, что это он познакомил Шнурова и Абрамову еще год назад.