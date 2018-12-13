Дочь Любови Успенской следует современной моде и не бреет подмышки

Волосы на женском теле уже стали нормой на Западе, а в России до сих пор вызывают удивление и непонимание. Именно поэтому последние фото 28-летней дочки Любови Успенской Татьяны подверглись критике в Сети.

1 2 3 4 5 6 Дочь Любови Успенской Татьяна опубликовала в Инстаграме необычные фото

Долгое время пресса не интересовалась жизнью 28-летней дочери Любови Успенской Татьяны — та жила за границей и лишь иногда появлялась на фотографиях певицы. Но после страшной аварии, произошедшей в октябре этого года, журналисты начали внимательно следить за каждым шагом девушки.



После двух перенесенных операций Татьяна восстанавливается в загородном доме своей мамы и все свободное время посвящает творчеству — рисует женские портреты, а также экспериментирует с фотографией.



На днях девушка опубликовала несколько своих снимков, на которых запечатлена в полуобнаженном виде и с разукрашенным красками лицом. Такой эксперимент оценили далеко не все интернет-пользователи, а многие обратили внимание на то, что у девушки небритые подмышки. Судя по всему, Татьяна следует современному тренду и не стесняется излишней растительности на теле.