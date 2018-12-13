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    Дочь Любови Успенской следует современной моде и не бреет подмышки

    13.12.2018
    Волосы на женском теле уже стали нормой на Западе, а в России до сих пор вызывают удивление и непонимание. Именно поэтому последние фото 28-летней дочки Любови Успенской Татьяны подверглись критике в Сети.  

    Долгое время пресса не интересовалась жизнью 28-летней дочери Любови Успенской Татьяны — та жила за границей и лишь иногда появлялась на фотографиях певицы. Но после страшной аварии, произошедшей в октябре этого года, журналисты начали внимательно следить за каждым шагом девушки. 

    После двух перенесенных операций Татьяна восстанавливается в загородном доме своей мамы и все свободное время посвящает творчеству — рисует женские портреты, а также экспериментирует с фотографией. 

    На днях девушка опубликовала несколько своих снимков, на которых запечатлена в полуобнаженном виде и с разукрашенным красками лицом. Такой эксперимент оценили далеко не все интернет-пользователи, а многие обратили внимание на то, что у девушки небритые подмышки. Судя по всему, Татьяна следует современному тренду и не стесняется излишней растительности на теле.

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    Текст: Алена Петровская Фото: Instagram
    Теги:

    Любовь Успенская

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Ну ей можно не брить, все равно страшная, пусть хоть усы отрастит)))

    • Гость

      Ну ей можно не брить, все равно страшная, пусть хоть усы отрастит)))

      после операции на челюсть стала ничего. Следы приходиться прятать ,разрисовывая лицо. Ну, скоро заживет и будет ок

    • Да пусть не бреет, ее это не испортит. В ней и так нет ничего женственного.

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