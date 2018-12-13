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    Топалов попросил прекратить травлю Тодоренко в Сети и объяснил, почему не показывает фото сына

    13.12.2018
    Буквально на прошлой неделе Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями. Несмотря на это, поклонники звездной пары уже начинают нервничать по поводу отсутствия фотографий новорожденного в соцсетях знаменитостей.
    • Регина Тодоренко, Влад Топалов
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      Влад Топалов обратился к своим подписчикам с просьбой прекратить лезть в его личную жизнь
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    5 декабря 33-летний Влад Топалов и 28-летняя Регина Тодоренко стали родителями — на свет появился их первенец, имя которого пока нам неизвестно. 

    Звездная пара предпочла не устраивать шумный праздник по поводу выписки Регины и малыша из роддома.

    Неудивительно, что в последнее время молодые родители стали реже выкладывать фото, ведь сейчас их жизнь крутится вокруг нового члена семьи.

    Однако поклонников не устраивает низкая интернет-активность их любимцев — они требуют, чтобы Топалов и Тодоренко показали своего сына. Кроме того, сейчас особенно активизировались хейтеры, которые стали травить Регину — по их мнению, звезда уже должна постить совместные кадры с карапузом, а вместо этого она продолжает выставлять старые снимки.

    Недавно, чтобы снизить накал страстей, Влад решил обратиться к своим фолловерам. Он попросил их запастись терпением и спокойно ожидать новостей по поводу их с Региной ребенка. «Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроем. В тишине. В радости. В счастье», — написал певец на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранена)

    Также он попросил пользователей Сети прекратить нападки на Регину. «Не травите мою жену. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий», — подытожил Влад. Надеемся, что подписчики прислушаются к словам Топалова и дадут им с Тодоренко насладиться этим особенным периодом жизни.

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    Текст: Александра Борисова Фото: Getty Images
    Теги:

    Влад Топалов, Регина Тодоренко

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Какой он старый на первом фото! 33 года??? Как будто все 50! Жуть!

    • Кому хоть это интересно, очередная звездуля , а кому интересно подождите, ща начнут то пальчик , то пяточку , то фото со спинки выкладывать, задолбают еще всех((

    • Взгляд такой поникший, потухший. Улыбка будто неискренняя. Где огонь в 33 года?

    • Ему седьмой год 33 года.

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