Топалов попросил прекратить травлю Тодоренко в Сети и объяснил, почему не показывает фото сына

5 декабря 33-летний Влад Топалов и 28-летняя Регина Тодоренко стали родителями — на свет появился их первенец, имя которого пока нам неизвестно.
Звездная пара предпочла не устраивать шумный праздник по поводу выписки Регины и малыша из роддома.
Однако поклонников не устраивает низкая интернет-активность их любимцев — они требуют, чтобы Топалов и Тодоренко показали своего сына. Кроме того, сейчас особенно активизировались хейтеры, которые стали травить Регину — по их мнению, звезда уже должна постить совместные кадры с карапузом, а вместо этого она продолжает выставлять старые снимки.
Недавно, чтобы снизить накал страстей, Влад решил обратиться к своим фолловерам. Он попросил их запастись терпением и спокойно ожидать новостей по поводу их с Региной ребенка. «Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроем. В тишине. В радости. В счастье», — написал певец на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранена).
Также он попросил пользователей Сети прекратить нападки на Регину. «Не травите мою жену. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий», — подытожил Влад. Надеемся, что подписчики прислушаются к словам Топалова и дадут им с Тодоренко насладиться этим особенным периодом жизни.