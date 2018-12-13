Желающий загладить вину Павел Мамаев шлет роскошные цветы и нежные послания Алане из СИЗО

В начале декабря Алана Мамаева призналась, что муж давно изменяет ей. Молодая мама до сих пор не решила, простит ли Павла, который в настоящее время находится под арестом. На днях сам футболист сделал первый шаг к примирению.

1 2 3 ... 9 Алана Мамаева так и не решила, простит ли мужу измену

29-летняя Алана Мамаева продолжает открыто говорить о неверности 30-летнего супруга Павла. Она утверждает, что именно из-за любовницы спортсмена и произошел небезызвестный конфликт с водителем. Более того, мама маленьких сына и дочери поделилась видеодоказательством измены супруга и заявила, что у него были отношения с Викторией Боней. Несмотря на все это, Алана продолжает ждать Павла, арест которого продлен до февраля будущего года, и надеется сохранить с ним семью.



Однако, по словам звезды Инстаграма, у любовницы Мамаева другие планы — мол, соперница уговаривает спортсмена развестись. А вот сам полузащитник «Краснодара», похоже, так и не определился, с кем останется. Если верить Алане, то Павел продолжает общаться с разлучницей, которая им манипулирует. При этом футболист хочет, чтобы супруга простила его.

13 декабря Алана разместила новую инстаграм-историю, где показала подарок от Павла.

Находящийся под арестом Мамаев организовал доставку роскошных красных роз, к которым приложил открытку. «Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки», — говорится в послании.



Буквально на днях Алана Мамаева устраивала опрос в Инстаграме. Она интересовалась у фолловеров, нужно ли прощать мужа. Наверняка поступок футболиста помог принять ей окончательное решение.