Принцесса Беатрис стремительно худеет на фоне слухов о том, что она увела миллиардера из семьи

1 2 3 4 5 6 7 Принцесса Беатрис посетила вручение премии Berggruen Prize

12 декабря в нью-йоркской публичной библиотеке состоялся гала-концерт Berggruen Prize Gala. Мероприятие значимое — победителям вручаются гранты за достижения в сфере философии и культуры — а потому публика в этот вечер собралась важная. Среди присутствующих в зале была замечена и принцесса Беатрис.



По слухам, на мероприятии внучка Елизаветы II появилась в компании своего нового бойфренда — миллиардера Эдоардо Мопелли Моцци, но тот тщательно скрывался от фотографов, поэтому любоваться нам пришлось лишь одной принцессой. И хотим сказать, что мы поражены — за последние несколько недель принцесса Беатрис невероятно похудела! Особенно это заметно по ее лицу.



Многие связывают такие разительные перемены во внешности с влюбленностью 30-летней принцессы. Однако скептики настаивают: Беатрис похудела на фоне стресса. В Сети активно обсуждают тот факт, что наследница Виндзоров увела мужчину из семьи: на момент начала их отношений Эдоардо встречался с женщиной по имени Дара Хуанг, которая родила ему сына.

