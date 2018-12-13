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    Принцесса Беатрис стремительно худеет на фоне слухов о том, что она увела миллиардера из семьи

    13.12.2018
    Вслед за принцессой Евгенией, которая вышла замуж и теперь хорошеет день ото дня, ее старшая сестра Беатрис тоже может похвастаться изменениями как в личной жизни, так и во внешности. 

    12 декабря в нью-йоркской публичной библиотеке состоялся гала-концерт Berggruen Prize Gala. Мероприятие значимое — победителям вручаются гранты за достижения в сфере философии и культуры — а потому публика в этот вечер собралась важная. Среди присутствующих в зале была замечена и принцесса Беатрис.

    По слухам, на мероприятии внучка Елизаветы II появилась в компании своего нового бойфренда — миллиардера Эдоардо Мопелли Моцци, но тот тщательно скрывался от фотографов, поэтому любоваться нам пришлось лишь одной принцессой. И хотим сказать, что мы поражены — за последние несколько недель принцесса Беатрис невероятно похудела! Особенно это заметно по ее лицу.

    Многие связывают такие разительные перемены во внешности с влюбленностью 30-летней принцессы. Однако скептики настаивают: Беатрис похудела на фоне стресса. В Сети активно обсуждают тот факт, что наследница Виндзоров увела мужчину из семьи: на момент начала их отношений Эдоардо встречался с женщиной по имени Дара Хуанг, которая родила ему сына.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images
    Теги:

    Принцесса Беатрис

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Имеет право! Полюбила же,а увести можно только козла

    • Интересно, есть операция по уменьшению глаз?

    • выглядеть она однозначно стала лучше.А какие глазища...ух...

    • Гость

      Интересно, есть операция по уменьшению глаз?

      Слушайте, достали уже с глазами- её и Тодоренко. В каждой статье пишите. Сделайте уже операцию по увеличению серового вещества. Люди не выбирают форму ушей и размер глаз. Никто не должен удовлетворять ваш вкус и ложиться под нож.

    • С щёчками было лучше)

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