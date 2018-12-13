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    Ирина Шейк развлекается в Париже с подругой, предпочитающей женщин

    13.12.2018
    Пока все обсуждают новость о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер уже давно не живут вместе, сам голливудский актер презентует фильм со своим участием в Токио, а российская модель весело проводит время в Париже. С кем же малышка Лея? 
    • Стелла Максвелл и Ирина Шейк
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      Стелла Максвелл и Ирина Шейк побывали на рождественской вечеринке The Kooples
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    Из Нью-Йорка в Париж Ирина Шейк летает с завидной регулярностью — во французской столице российскую топ-модель всегда ждут на съемках, показах и светских мероприятиях. На этот раз многочасовой перелет 32-летняя звезда совершила ради рождественской вечеринки The Kooples.

    Модный бренд сотрудничает с Шейк уже не первый год, а в этом и вовсе доверил ей создание сумок. Вместе с Ириной на мероприятии появилась Стелла Максвелл, которая также является амбассадором марки.

    Девушки дружат уже несколько лет (и как это Максвелл, предпочитающей женщин, еще не приписали роман с Шейк?) и всегда рады вместе повеселиться. Облачившись в мини и надев туфли на высоких каблуках, они отправились на вечеринку. Веселились, правда, недолго: у Стеллы Максвелл был ранний вылет в Лос-Анджелес. А вот Ирина позволила себе еще задержаться в Париже. 

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Стелла Максвелл

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Принаряжаться стала, похудела! Видать не все гладко с брэдушкой)

    • Чистый пиар, не более.

    • Как то это на рекламу сумок смахивает

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