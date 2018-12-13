Ирина Шейк развлекается в Париже с подругой, предпочитающей женщин

1 2 3 ... 8 Стелла Максвелл и Ирина Шейк побывали на рождественской вечеринке The Kooples

Из Нью-Йорка в Париж Ирина Шейк летает с завидной регулярностью — во французской столице российскую топ-модель всегда ждут на съемках, показах и светских мероприятиях. На этот раз многочасовой перелет 32-летняя звезда совершила ради рождественской вечеринки The Kooples.



Модный бренд сотрудничает с Шейк уже не первый год, а в этом и вовсе доверил ей создание сумок. Вместе с Ириной на мероприятии появилась Стелла Максвелл, которая также является амбассадором марки.



Девушки дружат уже несколько лет (и как это Максвелл, предпочитающей женщин, еще не приписали роман с Шейк?) и всегда рады вместе повеселиться. Облачившись в мини и надев туфли на высоких каблуках, они отправились на вечеринку. Веселились, правда, недолго: у Стеллы Максвелл был ранний вылет в Лос-Анджелес. А вот Ирина позволила себе еще задержаться в Париже.