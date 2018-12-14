Меган Маркл и принц Гарри проведут рождественское утро порознь из-за странной королевской традиции

Наступающее Рождество Меган Маркл и принц Гарри встретят впервые как семейная пара. Правда, насладиться обществом друг друга в праздничное утро у них не получится. По одной странной королевской традиции в день Рождества супругам запрещено завтракать вместе.
Как сообщает британский таблоид The Sun, женская половина королевской семьи по правилам остается в своих спальнях в Сандрингемском дворце, куда им в 8:30 утра приносят завтрак. В него входят нарезанные фрукты, половина грейпфрута, тосты и кофе.
Как рассказал королевский эксперт по этикету Грант Харролд, эта старая английская традиция распространяется только для супружеских пар. Интересно, нарушат ли протокол Меган Маркл и принц Гарри в этот раз?