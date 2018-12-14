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    Меган Маркл и принц Гарри проведут рождественское утро порознь из-за странной королевской традиции

    14.12.2018
    В этом году Рождество станет для Меган Маркл и принца Гарри особенным: они впервые встретят его в качестве супругов. Однако именно по этой причине будущие родители будут вынуждены проснуться в разных комнатах в день праздника.

    Наступающее Рождество Меган Маркл и принц Гарри встретят впервые как семейная пара. Правда, насладиться обществом друг друга в праздничное утро у них не получится. По одной странной королевской традиции в день Рождества супругам запрещено завтракать вместе. 

    Как сообщает британский таблоид The Sun, женская половина королевской семьи по правилам остается в своих спальнях в Сандрингемском дворце, куда им в 8:30 утра приносят завтрак. В него входят нарезанные фрукты, половина грейпфрута, тосты и кофе.

    А вот мужчины в это же время должны спуститься для трапезы на первый этаж. Там их ожидает уже более плотный завтрак: яйца, бекон, грибы и жареные почки. 

    Как рассказал королевский эксперт по этикету Грант Харролд, эта старая английская традиция распространяется только для супружеских пар. Интересно, нарушат ли протокол Меган Маркл и принц Гарри в этот раз? 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images
    Теги:

    Принц Гарри, Меган Маркл, Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Да чего там, пусть вместе жрут гамбургеры на завтрак в одной кровати по старой американской традиции

    • на 5 фоте у них в церкви висит Тихвинская икона Божьей Матери

    • Я бы завтракала в мужской половине замка. Пусть свою половину грейпфрута отдадут кому-нибудь другому. Кто будет доедать вторую половину даже не интересно.

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