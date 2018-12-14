Меган Маркл и принц Гарри проведут рождественское утро порознь из-за странной королевской традиции

В этом году Рождество станет для Меган Маркл и принца Гарри особенным: они впервые встретят его в качестве супругов. Однако именно по этой причине будущие родители будут вынуждены проснуться в разных комнатах в день праздника.

1 2 3 4 5 6 7 В этом году Меган Маркл и принц Гарри встретят рождественское утро порознь

Наступающее Рождество Меган Маркл и принц Гарри встретят впервые как семейная пара. Правда, насладиться обществом друг друга в праздничное утро у них не получится. По одной странной королевской традиции в день Рождества супругам запрещено завтракать вместе.



Как сообщает британский таблоид The Sun, женская половина королевской семьи по правилам остается в своих спальнях в Сандрингемском дворце, куда им в 8:30 утра приносят завтрак. В него входят нарезанные фрукты, половина грейпфрута, тосты и кофе.

А вот мужчины в это же время должны спуститься для трапезы на первый этаж. Там их ожидает уже более плотный завтрак: яйца, бекон, грибы и жареные почки.

Как рассказал королевский эксперт по этикету Грант Харролд, эта старая английская традиция распространяется только для супружеских пар. Интересно, нарушат ли протокол Меган Маркл и принц Гарри в этот раз?