После тяжелого развода Петросян и Степаненко наотрез отказываются сниматься вместе

Летом неожиданно для всех прозвучала новость о том, что Евгений Петросян и Елена Степаненко приняли решение расстаться после 33 лет брака. 16 ноября суд официально расторг союз артистов. После скандального развода супруги предпочитают не встречаться друг с другом.

1 2 3 4 5 6 7 В этом году Евгений Петросян и Елена Степаненко появятся в «Голубом огоньке» не вместе

Более 30 лет Евгений Петросян и Елена Степаненко были вместе не только на сцене, но и за ее пределами. Однако в августе этого года супруги решили, что дальше им не по пути. 16 ноября артисты официально развелись. Сейчас они предпочитают не пересекаться друг с другом и не желают сниматься вместе в одних программах.



Так, например, на недавних съемках «Голубого огонька», гостями которого Петросян и Степаненко неизменно оставались практически с первых выпусков, они присутствовали в разное время.

Как сообщает сайт News.ru , представители артистов настоятельно попросили сделать так, чтобы артистам не пришлось столкнуться друг с другом в павильоне или по пути в гримерку.

По словам источника, в новогодней концертной программе бывшие супруги в одиночестве не останутся. Евгений Петросян выступит вместе с Ольгой Бузовой, которая примет участие в «Голубом огоньке» впервые. А компанию Елене Степаненко составит 26-летний пародист Андрей Баринов.