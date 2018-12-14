Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    После тяжелого развода Петросян и Степаненко наотрез отказываются сниматься вместе

    14.12.2018
    Летом неожиданно для всех прозвучала новость о том, что Евгений Петросян и Елена Степаненко приняли решение расстаться после 33 лет брака. 16 ноября суд официально расторг союз артистов. После скандального развода супруги предпочитают не встречаться друг с другом.
    • Евгений Петросян, Елена Степаненко
      1 2 3 4 5 6 7
      В этом году Евгений Петросян и Елена Степаненко появятся в «Голубом огоньке» не вместе
      Смотреть галерею

    Более 30 лет Евгений Петросян и Елена Степаненко были вместе не только на сцене, но и за ее пределами. Однако в августе этого года супруги решили, что дальше им не по пути. 16 ноября артисты официально развелись. Сейчас они предпочитают не пересекаться друг с другом и не желают сниматься вместе в одних программах. 

    Так, например, на недавних съемках «Голубого огонька», гостями которого Петросян и Степаненко неизменно оставались практически с первых выпусков, они присутствовали в разное время.

    Как сообщает сайт News.ru, представители артистов настоятельно попросили сделать так, чтобы артистам не пришлось столкнуться друг с другом в павильоне или по пути в гримерку.

    По словам источника, в новогодней концертной программе бывшие супруги в одиночестве не останутся. Евгений Петросян выступит вместе с Ольгой Бузовой, которая примет участие в «Голубом огоньке» впервые. А компанию Елене Степаненко составит 26-летний пародист Андрей Баринов.

    Перейти к обсуждению


    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Елена Степаненко, Евгений Петросян, Ольга Бузова

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 200

    Новое за неделю

    13 новых тем

    Популярное за неделю

    12 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.