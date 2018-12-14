После тяжелого развода Петросян и Степаненко наотрез отказываются сниматься вместе

Более 30 лет Евгений Петросян и Елена Степаненко были вместе не только на сцене, но и за ее пределами. Однако в августе этого года супруги решили, что дальше им не по пути. 16 ноября артисты официально развелись. Сейчас они предпочитают не пересекаться друг с другом и не желают сниматься вместе в одних программах.
Так, например, на недавних съемках «Голубого огонька», гостями которого Петросян и Степаненко неизменно оставались практически с первых выпусков, они присутствовали в разное время.
По словам источника, в новогодней концертной программе бывшие супруги в одиночестве не останутся. Евгений Петросян выступит вместе с Ольгой Бузовой, которая примет участие в «Голубом огоньке» впервые. А компанию Елене Степаненко составит 26-летний пародист Андрей Баринов.