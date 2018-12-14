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    Русфонд не собирается прощать семье Жанны Фриске многомиллионный долг

    14.12.2018
    В СМИ недавно появились слухи о том, что Русфонд собирается снизить задолженность в несколько миллионов рублей семье Жанны Фриске. На днях представители организации заявили, что не рассматривают подобную возможность.
    • Жанна Фриске
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      Семья Жанны Фриске обязана выплатить Русфонду более 20 миллионов рублей
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    Российский фонд помощи уже долгое время пытается вернуть деньги, собранные на лечение Жанны Фриске, о трате которых семья певицы так и не смогла отчитаться. На днях в прессе появилась информация о том, что благотворительная организация согласилась уменьшить задолженность с 21 до 7 миллионов рублей. По сообщению «Комсомольской правды», в ближайшее время между фондом и родственниками артистки должно быть подписано мировое соглашение. Однако представители организации опровергли эту информацию.

    «Мы не будем обсуждать условия, при которых сумма долга может быть уменьшена, так как эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, которым срочно нужна помощь», — подчеркнули юристы фонда.

    Представители Русфонда также отметили, что со стороны семьи Фриске не поступало предложений подписать мировое соглашение.

    «Письмо с требованием опровержения будет направлено в редакцию ''Комсомольской правды'' в ближайшее время», — сообщается на официальном сайте Русфонда.

    За время судебных разбирательств сумма задолженности родственников певицы увеличилась на 1,5 миллиона рублей. Она состоит из накопившихся пени и исполнительного сбора. На вопросы журналистов о выплате долга родители покойной Жанны отвечают, что этим занимаются их адвокаты.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram, PhotoXPress.ru
    Теги:

    Жанна Фриске, Наталья Фриске, Владимир Фриске

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Объясните, почему воры и мошенники Фриске до сих пор на свободе?

    • Марьяна

      Объясните, почему воры и мошенники Фриске до сих пор на свободе?

      потому что у них есть деньги, чтобы откупиться

    • Гость

      потому что у них есть деньги, чтобы откупиться

      Просто потому, что против них не было возбуждено уголовного дела. В таких ситуациях уголовное дело не возбуждают. Они задолжали фонду, они должны выплатить долг по решению суда. Не выплачивают, начисляются пени и все такое. Посмотрим, что дальше будет, и как фонд сумеет взыскать с них эти деньги.

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