Анджелина Джоли сообщила своему приемному сыну Паксу, что Брэд Питт не хотел его усыновлять

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались два года назад, но подробности их разрыва до сих пор всплывают в СМИ. Недавно выяснилось, что актер якобы отговаривал любимую женщину от усыновления еще одного мальчика.

1 2 3 ... 8 Анджелина Джоли рассказала приемному сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления

В начале декабря журналистам западных изданий удалось узнать, что 54-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли наконец смогли договориться об условиях опеки над общими детьми. Казалось бы, на этом скандалы, связанные с громким бракоразводным процессом, должны прекратиться. К тому же, по инсайдерской информации, звезде фильма «Бесславные ублюдки» удалось помириться с 17-летним приемным сыном Мэдоксом.



Похоже, общение с Брэдом не складывается не только у Мэдокса. На днях американский журнал US Weekly сообщил, что в свое время актер не горел желанием усыновлять мальчика из Вьетнама, которого в итоге назвали Паксом. Самое грустное в этой ситуации, что недавно Энджи рассказала обо всем 15-летнему юноше.

«После этого отношения отца и сына резко ухудшились. Брэд пытался объяснить Паксу, что формулировал все иначе, но это не помогло», — поделился инсайдер с журналистами.

По информации того же источника, Питт не хотел усыновлять трехлетнего мальчика, потому что тот совсем не говорил по-английски. Свой отказ актер мотивировал и тем, что биологической дочери пары Шайло не было и года, когда зашла речь еще об одном ребенке. Анджелина, как известно, поступила по своему усмотрению и сообщила Брэду: «Пакс нуждается во мне больше, чем Шайло».



Инсайдер утверждает, что 2007 год был непростым для знаменитостей — долгое время они находились на грани расставания. Как мы знаем, этот кризис Джолипитты преодолели и летом 2008-го даже вновь стали родителями. Но в 2016-м Анджелина и Брэд все же разошлись.