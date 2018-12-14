Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Анджелина Джоли сообщила своему приемному сыну Паксу, что Брэд Питт не хотел его усыновлять

    14.12.2018
    Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались два года назад, но подробности их разрыва до сих пор всплывают в СМИ. Недавно выяснилось, что актер якобы отговаривал любимую женщину от усыновления еще одного мальчика.
    • Анджелина Джоли, Пакс Джоли-Питт
      1 2 3 ...8
      Анджелина Джоли рассказала приемному сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления
      Смотреть галерею

    В начале декабря журналистам западных изданий удалось узнать, что 54-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли наконец смогли договориться об условиях опеки над общими детьми. Казалось бы, на этом скандалы, связанные с громким бракоразводным процессом, должны прекратиться. К тому же, по инсайдерской информации, звезде фильма «Бесславные ублюдки» удалось помириться с 17-летним приемным сыном Мэдоксом.

    Похоже, общение с Брэдом не складывается не только у Мэдокса. На днях американский журнал US Weekly сообщил, что в свое время актер не горел желанием усыновлять мальчика из Вьетнама, которого в итоге назвали Паксом. Самое грустное в этой ситуации, что недавно Энджи рассказала обо всем 15-летнему юноше.

    «После этого отношения отца и сына резко ухудшились. Брэд пытался объяснить Паксу, что формулировал все иначе, но это не помогло», — поделился инсайдер с журналистами.

    По информации того же источника, Питт не хотел усыновлять трехлетнего мальчика, потому что тот совсем не говорил по-английски. Свой отказ актер мотивировал и тем, что биологической дочери пары Шайло не было и года, когда зашла речь еще об одном ребенке. Анджелина, как известно, поступила по своему усмотрению и сообщила Брэду: «Пакс нуждается во мне больше, чем Шайло».

    Инсайдер утверждает, что 2007 год был непростым для знаменитостей — долгое время они находились на грани расставания. Как мы знаем, этот кризис Джолипитты преодолели и летом 2008-го даже вновь стали родителями. Но в 2016-м Анджелина и Брэд все же разошлись. 

    Перейти к обсуждению 8


    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Анджелина Джоли, Пакс Джоли-Питт, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт, Брэд Питт

    Реклама

    Комментарии (8) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Ненормальная женщина( Зачем стольких детей нарожала и наусыновляла, если сейчас ломает им психику?(

    • А кто не был бы против усыновления этого ребенка в то время когда у тебя свои кровные младенцы? У меня сыну 3 месяца, и нафиг мне чужие дети сейчас не нужны

    • Короче говоря, их отношения с самого начала были полны противоречий, и они недаром не хотели регистрировать брак, тянули несколько лет с этим. И дети эти приемные Бреду и нафиг были не нужны, и зря он их усыновил. Сейчас на фоне развода нам еще много интересного выложат про эту "идеальную" пару. Лицемеры несчастные, противно.

    • Бедные дети.С мамкой им не очень повезло

    • Гость

      А кто не был бы против усыновления этого ребенка в то время когда у тебя свои кровные младенцы? У меня сыну 3 месяца, и нафиг мне чужие дети сейчас не нужны

      Вот Джоли и не была против. И что плохого в итоге? Вырастила славного парня, по крайней мере, нормально ориентированного.

    • Гость

      Бедные дети.С мамкой им не очень повезло

      Причем приемным дважды не повезло. Потому что у них всех родные матери и другие родственники, живы, как выяснилось пару лет назад, и дети эти вовсе не сироты из приютов. Просто продали детей Джоле на опыты, видимо им неплохо было уплачено по тамошним меркам.

    • Гость

      Вот Джоли и не была против. И что плохого в итоге? Вырастила славного парня, по крайней мере, нормально ориентированного.

      А он и со своими родными родителями мог бы вырасти славным парнем у себя на родине. Ну жил бы победнее, зато дома.

    • Джоли не была готова к большим деньгам. Психика не выдержала. Плюс она очень любила свою мать. После её смерти она полностью съехала. Жаль. Могла бы жить в своё удовольствие с миллионами на счетах. Эх

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 203

    Новое за неделю

    15 новых тем

    Популярное за неделю

    14 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.