Надежда Оболенцева, Наталья Подольская и другие звезды оценили новую коллекцию украшений J-Point

13 декабря состоялась предновогодняя вечеринка ювелирного бренда J-Point. Аксессуары из лимитированной коллекции примерили Надежда Оболенцева, Юлианна Караулова, Наталья Подольская и другие модницы.

Осенью нынешнего года основательница и креативный директор ювелирного бренда J-Point Марина Костина выпустила линейку изделий ручной работы под названием Pins. Коллекция включает в себя украшения в форме булавок из белого, розового и желтого золота с бриллиантами, а также колье, чокеры и лаконичные цепочки с булавкой.



Мероприятие не смогли пропустить столичные фэшэнисты.

Модные аксессуары примерили Надежда Оболенцева, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Ингрид Олеринская, Оксана Бондаренко и многие другие селебрити.

«Изделия нашей новой линейки ювелирных украшений отличаются подчеркнутой индивидуальностью — каждый элемент выполнен вручную и может использоваться отдельно. Благодаря нестандартному подходу к дизайну и кропотливой работе наших ювелиров изделия максимально точно отображают фирменный стиль J-Point», — с гордостью рассказывала о новой коллекции Костина.