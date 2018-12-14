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    Надежда Оболенцева, Наталья Подольская и другие звезды оценили новую коллекцию украшений J-Point

    14.12.2018
    13 декабря состоялась предновогодняя вечеринка ювелирного бренда J-Point. Аксессуары из лимитированной коллекции примерили Надежда Оболенцева, Юлианна Караулова, Наталья Подольская и другие модницы.

    Осенью нынешнего года основательница и креативный директор ювелирного бренда J-Point Марина Костина выпустила линейку изделий ручной работы под названием Pins. Коллекция включает в себя украшения в форме булавок из белого, розового и желтого золота с бриллиантами, а также колье, чокеры и лаконичные цепочки с булавкой.

    Мероприятие не смогли пропустить столичные фэшэнисты.

    Модные аксессуары примерили Надежда Оболенцева, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Ингрид Олеринская, Оксана Бондаренко и многие другие селебрити.

    «Изделия нашей новой линейки ювелирных украшений отличаются подчеркнутой индивидуальностью — каждый элемент выполнен вручную и может использоваться отдельно. Благодаря нестандартному подходу к дизайну и кропотливой работе наших ювелиров изделия максимально точно отображают фирменный стиль J-Point», — с гордостью рассказывала о новой коллекции Костина.

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    Текст: Белла Аллахвердиева
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    Надежда Оболенцева, Виктория Газинская, Лаура Джугелия, Марина Жигалова-Озкан, Мария Далакян, Ян Гэ, Ирина Чайковская, Анастасия Рагозина, Оксана Бондаренко, Виктория Борисевич, Ингрид Олеринская, Мария Шумакова, Юлия Прудько, Ирина Йовович, Евгения Линович, Татьяна Геворкян, Ксения Сухинова, Юлианна Караулова, Наталья Подольская

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