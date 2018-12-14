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    В Сети восхищаются подросшим принцем Луи, который позировал с родителями, братом и сестрой для рождественской открытки

    14.12.2018
    Королевская семья активно готовится к празднованию Рождества и Нового года. Недавно в Виндзорском замке украсили ель, а теперь герцог и герцогиня Кембриджские представили публике традиционную открытку.
    • Принц Луи Артур Чарльз, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи
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      Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми позировали для рождественской открытки
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    Всего через 11 дней многие жители Запада отметят Рождество. Для королевской семьи Великобритании этот праздник является особенным, ведь почти все представители династии соберутся на традиционной службе, после чего отправятся на обед к Елизавете II. Подготовка к торжеству, к слову, идет полным ходом.

    Так, 14 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям решили поделиться с поклонниками семейной фотографией, которая будет напечатана на рождественских открытках.

    Их герцог и герцогиня Кембриджские будут рассылать родным, друзьям и некоторым поклонникам.

    На фото, опубликованном в Инстаграме Кенсингтонского дворца, запечатлены 36-летние принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Главной звездой этой съемки определенно стал принц Луи, которому через несколько дней исполнится восемь месяцев. Кроха улыбался на камеру и, похоже, вел себя просто прекрасно. 3-летняя принцесса Шарлотта позировала как настоящая модель, а 5-летний принц Джордж решил немного пошалить и высоко задрал ногу.

    Автором снимка стал фотограф Мэтт Портеус. Пользователи Сети пришли в восторг от новой открытки. По их мнению, кадр получился очень теплым и радостным. Мы с ними полностью солидарны!  

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    Текст: Юлия Кривулькина Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Камилла Паркер Боулз, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Джордж Александр Луи, Принц Луи Артур Чарльз, Принц Уильям, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Чарльз

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • А вот теперь представьте новогоднюю открытку от любого из российских себелов: Платья в пол с рюшами, гуччи/шмуччи/диоры, золото и барокко на фоне и реки ботокса в лицах. Все таки традициям хорошего вкуса нельзя научиться, их можно только передавать из поколения в поколение.

    • Точнее не скажешь!

    • Какие детки у них очаровательные! А младший в мамку, такие же выразительные тёмные бровки))

    • Не, не переплюнуть Меган Катьку!

    • Старший – это копия Кейт в детстве. И нос с крупным мясистым кончиком, такой же как у Кейт, пока та его втихую не прооперировали.

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