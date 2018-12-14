В Сети восхищаются подросшим принцем Луи, который позировал с родителями, братом и сестрой для рождественской открытки

Всего через 11 дней многие жители Запада отметят Рождество. Для королевской семьи Великобритании этот праздник является особенным, ведь почти все представители династии соберутся на традиционной службе, после чего отправятся на обед к Елизавете II. Подготовка к торжеству, к слову, идет полным ходом.
Их герцог и герцогиня Кембриджские будут рассылать родным, друзьям и некоторым поклонникам.
На фото, опубликованном в Инстаграме Кенсингтонского дворца, запечатлены 36-летние принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Главной звездой этой съемки определенно стал принц Луи, которому через несколько дней исполнится восемь месяцев. Кроха улыбался на камеру и, похоже, вел себя просто прекрасно. 3-летняя принцесса Шарлотта позировала как настоящая модель, а 5-летний принц Джордж решил немного пошалить и высоко задрал ногу.
Автором снимка стал фотограф Мэтт Портеус. Пользователи Сети пришли в восторг от новой открытки. По их мнению, кадр получился очень теплым и радостным. Мы с ними полностью солидарны!