Прерванная жизнь: кого мы потеряли в 2018 году

К сожалению, последние двенадцать месяцев мы регулярно сообщали вам трагические новости. В конце года Woman.ru предлагает почтить память тех, чье творчество будет еще долгие годы находить отклик в наших душах.

1 2 3 ... 36 Николай Караченцов

В 2005 году Николай Петрович попал в ДТП, которое навсегда изменило его жизнь. Двадцать шесть дней актер провел в коме. После этого начался длительный процесс восстановления. Караченцова все это время поддерживала его супруга Людмила Поргина. В 2016-м казалось, что Николаю наконец стало немного лучше. К тому времени он начал появляться на различных премиях и даже сыграл несколько эпизодических ролей

Тема смерти такая: больно слышать новости об уходе тех, кого не знаешь. Так, 25 марта 2018-го года Россию и весь мир оглушила новость о страшном пожаре в торгово-развлекательном центре Кемерово, унесшим жизни 60 человек. Многие из них были несовершеннолетними детьми. Еще 79 человек получили серьезные травмы. Вместе с нашей страной скорбел весь мир.

Не только трагедия в Кемерово в этом году повергла нас в шок. 2018-й унес жизни многих известных людей, на песнях, выступлениях, книгах и фильмах которых мы росли.

Так, в конце октября из жизни ушел Николай Караченцов, которого зрители всегда будут помнить по его ролям в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника» и «Собака на сене». Не стало Иосифа Кобзона, который мужественно боролся с онкологическим заболеванием на протяжении 13 лет. Еще одни ударом стала смерть Олега Табакова, который оставил после себя более сотни запоминающихся героев.



Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, кто еще покинул нас в этом году.