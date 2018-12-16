Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Прерванная жизнь: кого мы потеряли в 2018 году

    16.12.2018
    К сожалению, последние двенадцать месяцев мы регулярно сообщали вам трагические новости. В конце года Woman.ru предлагает почтить память тех, чье творчество будет еще долгие годы находить отклик в наших душах.
    • Николай Караченцов
      1 2 3 ...36
      Николай Караченцов

      В 2005 году Николай Петрович попал в ДТП, которое навсегда изменило его жизнь. Двадцать шесть дней актер провел в коме. После этого начался длительный процесс восстановления. Караченцова все это время поддерживала его супруга Людмила Поргина. В 2016-м казалось, что Николаю наконец стало немного лучше. К тому времени он начал появляться на различных премиях и даже сыграл несколько эпизодических ролей 
      Смотреть галерею

    Тема смерти такая: больно слышать новости об уходе тех, кого не знаешь. Так, 25 марта 2018-го года Россию и весь мир оглушила новость о страшном пожаре в торгово-развлекательном центре Кемерово, унесшим жизни 60 человек. Многие из них были несовершеннолетними детьми. Еще 79 человек получили серьезные травмы. Вместе с нашей страной скорбел весь мир.

    Не только трагедия в Кемерово в этом году повергла нас в шок. 2018-й унес жизни многих известных людей, на песнях, выступлениях, книгах и фильмах которых мы росли.

    Так, в конце октября из жизни ушел Николай Караченцов, которого зрители всегда будут помнить по его ролям в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника» и «Собака на сене». Не стало Иосифа Кобзона, который мужественно боролся с онкологическим заболеванием на протяжении 13 лет. Еще одни ударом стала смерть Олега Табакова, который оставил после себя более сотни запоминающихся героев.

    Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, кто еще покинул нас в этом году.

    Перейти к обсуждению 7


    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram, Б.Виленкин, Вадим Тараканов/ТАСС
    Теги:

    Стивен Хокинг, Михаил Державин, Олег Анофриев, Монтсеррат Кабалье, Евгений Осин, Кира Муратова, Олег Табаков, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов

    Реклама

    Комментарии (7) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 210

    Новое за неделю

    14 новых тем

    Популярное за неделю

    14 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.