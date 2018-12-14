Начало начал: какими были первые выходы в свет принца Гарри и Меган Маркл

Кажется, что принц Гарри и Меган Маркл вместе уже целую вечность, но на самом деле прошло не так много времени с начала их романа. Внук Елизаветы II и бывшая актриса познакомились в 2016-м и с тех пор были неразлучны. Woman.ru решил вспомнить первые выходы титулованной пары в свет.

1 2 3 ... 21 Принц Гарри впервые был замечен на публике в компании Меган Маркл в декабре 2016 года. Папарацци удалось сфотографировать влюбленных, когда те направлялись в театр

Весной этого года принц Гарри расстался со статусом завидного холостяка. Со своей будущей женой Меган Маркл молодой человек познакомился на свидании вслепую летом 2016 года. После первой же встречи младший сын принца Чарльза и звезда сериала «Форс-мажоры» поняли, что у них много общего. Была лишь одна проблема: влюбленные жили на разных континентах. Но и этот момент решался: то Гарри летал к Меган, то она — к нему. До поры до времени им удавалось скрывать отношения, но осенью 2016-го Гарри пришлось подтвердить, что его избранницей стала известная американка.



В декабре того же года папарацци удалось сделать первые совместные фотографии пары. А еще через несколько месяцев Гарри и Меган улетели вместе на Ямайку, где проходила свадьба их общих друзей. Тогда же инсайдеры заговорили, что дело идет к помолвке, но принц эти слухи предпочел не комментировать.

В сентябре 2017-го стало ясно, что намерения у внука Елизаветы II самые серьезные.

Он привел свою девушку на открытие «Игр непобежденных», прекрасно понимая, что на мероприятии соберется огромное количество фотографов. Несмотря на то, что бабушка Гарри, по слухам, была недовольна его выбором, она все же дала согласие на их брак.



27 ноября этого же года официальные представители Кларенс-хаус объявили о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Счастливая невеста радостно позировала с красивым кольцом, дизайн которого разработал ее жених, а уже через несколько дней после этого влюбленные начали вместе посещать различные благотворительные мероприятия. Woman.ru вспоминает, какими же были первые совместные появления Гарри и Меган на публике.