Виктория Лопырева поблагодарила поклонников за поздравления с беременностью

12 декабря 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила ходившие несколько месяцев слухи: она действительно ждет ребенка. На днях будущая мама поделилась новым «беременным» фото в Инстаграме и обратилась к подписчикам со словами благодарности.

1 2 3 ... 8 Виктория Лопырева обратилась к фанатам, которые поздравили ее с грядущим пополнением

Поклонники Виктории Лопыревой давно подозревали, что она беременна. Однако знаменитость не торопилась подтверждать информацию об интересном положении. В соцсети модель публиковала исключительно те снимки, на которых нет и намека на округлившийся живот. Однако 12 декабря Виктория решила наконец поделиться сокровенным и сообщила журналистам, что действительно ждет первенца.



Фанаты модели не перестают поздравлять ее с грядущим пополнением. 14 декабря будущая мама посвятила фолловерам в Инстаграме пост и поделилась еще одним «беременным» кадром.

На фотографии Виктория позирует в блестящем голубом платье.

«Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что даже слезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами! Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всего сердца!» — написала модель (орфография и пунктуация автора сохранены).



Отметим, что Виктория Лопырева пока скрывает имя отца будущего малыша. По словам знаменитости, ее избранник — непубличный человек.