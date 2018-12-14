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    Виктория Лопырева поблагодарила поклонников за поздравления с беременностью

    14.12.2018
    12 декабря 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила ходившие несколько месяцев слухи: она действительно ждет ребенка. На днях будущая мама поделилась новым «беременным» фото в Инстаграме и обратилась к подписчикам со словами благодарности.
    • Виктория Лопырева
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      Виктория Лопырева обратилась к фанатам, которые поздравили ее с грядущим пополнением
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    Поклонники Виктории Лопыревой давно подозревали, что она беременна. Однако знаменитость не торопилась подтверждать информацию об интересном положении. В соцсети модель публиковала исключительно те снимки, на которых нет и намека на округлившийся живот. Однако 12 декабря Виктория решила наконец поделиться сокровенным и сообщила журналистам, что действительно ждет первенца.

    Фанаты модели не перестают поздравлять ее с грядущим пополнением. 14 декабря будущая мама посвятила фолловерам в Инстаграме пост и поделилась еще одним «беременным» кадром.

    На фотографии Виктория позирует в блестящем голубом платье.

    «Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что даже слезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами! Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всего сердца!» — написала модель (орфография и пунктуация автора сохранены)

    Отметим, что Виктория Лопырева пока скрывает имя отца будущего малыша. По словам знаменитости, ее избранник — непубличный человек.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Виктория Лопырева

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