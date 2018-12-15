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    Дмитрий и Анастасия Тарасовы впервые отправились на отдых с 5-месячной дочкой

    15.12.2018
    Перед Новым годом супруги Дмитрий и Анастасия Тарасовы решили отправиться на Мальдивы, чтобы немного отдохнуть и насладиться солнечной погодой. Свою пятимесячную дочь Милану знаменитые родители взяли с собой.
    • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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      Дмитрий и Анастасия Тарасовы полетели на отдых со своей 5-месячной дочкой
      Смотреть галерею

    Дочери Анастасии и Дмитрия Тарасовых не так давно исполнилось пять месяцев. По словам счастливых родителей, Милана растет очень спокойным и позитивным ребенком

    На днях знаменитости сообщили своим подписчикам в Инстаграме, что вместе с малышкой они решили полететь на Мальдивы.

    «Ура! Наконец-то витамин D в чистом виде», — подписала публикацию Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Дмитрий же был более сдержан. Выложив аналогичное фото, он подписал его: «До завтра», сопроводив хештегами «Мальдивы» и «отпуск». 

    Поклонники были восхищены тем, что Тарасовы полетели с дочерью, а не оставили ее дома с нянями. К слову, Анастасия недавно призналась, что их услугами она пока не пользуется и в ближайшем будущем не планируют никого нанимать.  

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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    Комментарии (44) Добавить комментарий
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    • Хааа!! Так спешили поделиться такой "важной" новостью, что забыли Настю помыть-накрасить-причесать и отфотошопить!

    • Мы рады, в Москве мало солнца и холодно.

    • А что у Насти с зубами? Челюсть что ли не все зубы покрывает? или денег на пару виниров хватило?

    • Как маленькому ребёнку осилить перелёт и совершенно другой климат? Витамин Д -это конечно хорошо, но не с 5-ым ребёнком в самолёте из зимы в лето и обратно. Хоть бы родители маман Тарасова и маман Костенко им подсказали, что так нельзя резко менять климат для грудничка. Понятно, что Тарасову зохотелось позагорать и поесть морепродукты, но о здоровье ребёнка ведь тоже нужно подумать. Хотя, наверное у них какой-нибудь крутой дорогой педиатор, который им всё разрешает. Доктора Комаровского на них нет.

    • За рубежи полетели, надо полагать? А как же долги по алиментам и бедственное материальное положение? Ну-ка, команда Бузовой, ФАС!

    • А разве маленькому ребёнку можно такие перелёты из зимы в лето и обратно с резкой сменой климата? Доктор Комаровский ждём ваших комментариев.

    • Гость

      А разве маленькому ребёнку можно такие перелёты из зимы в лето и обратно с резкой сменой климата? Доктор Комаровский ждём ваших комментариев.

      Доктор Комаровский вроде комментирует в сегменте уа, а это рунет.

    • С Бузовой по-моему его улыбка была более искусственной. Здесь как то расслаблен.

    • Да,сочувствую пассажирам бизнес-класса,которые нюхали эту семейку весь перелет... неужели взрослые люди не понимают,что столь длительный перелет вреден ребенку и создает дискомфорт для окружающих их пассажиров. Взрослый то человек переносит с трудом такой перелет,что уж говорить о ребенке((( Хотя,судя по зачухонности костенки,Тарасов кроме себя никого не любит,наплевать на всех

    • С Бузовой по-моему его улыбка была более искусственной. Здесь как то расслаблен ,так сколько можно нахваливать эту Костенко ,родами и свадьбой никого не удивишь ,

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