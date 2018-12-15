Дмитрий и Анастасия Тарасовы впервые отправились на отдых с 5-месячной дочкой

Перед Новым годом супруги Дмитрий и Анастасия Тарасовы решили отправиться на Мальдивы, чтобы немного отдохнуть и насладиться солнечной погодой. Свою пятимесячную дочь Милану знаменитые родители взяли с собой.

1 2 3 ... 9 Дмитрий и Анастасия Тарасовы полетели на отдых со своей 5-месячной дочкой

Дочери Анастасии и Дмитрия Тарасовых не так давно исполнилось пять месяцев. По словам счастливых родителей, Милана растет очень спокойным и позитивным ребенком.

На днях знаменитости сообщили своим подписчикам в Инстаграме, что вместе с малышкой они решили полететь на Мальдивы.

«Ура! Наконец-то витамин D в чистом виде», — подписала публикацию Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Дмитрий же был более сдержан. Выложив аналогичное фото, он подписал его: «До завтра», сопроводив хештегами «Мальдивы» и «отпуск».



Поклонники были восхищены тем, что Тарасовы полетели с дочерью, а не оставили ее дома с нянями. К слову, Анастасия недавно призналась, что их услугами она пока не пользуется и в ближайшем будущем не планируют никого нанимать.