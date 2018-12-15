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    30-летняя Паулина Адреева взяла паузу в кинокарьере

    15.12.2018
    На днях Паулина Адреева стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В разговоре с Иваном актриса рассказала, что она временно перестанет сниматься в кино и объяснила, почему. 

    Возлюбленная Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, решила сделать паузу и временно не сниматься в кино. Однако на театральной сцене поклонники девушку все же увидят. В недавнем выпуске программы «Вечерний Ургант» Паулина рассказала, с чем связаны такие перемены в ее жизни. 

    «Я решила исправить прикус и поставила брекеты. На сцене все хорошо, так как там общий план и не видно. А в кино это совпало с осознанной паузой и я решила закрепить эту паузу вот этим мероприятием во рту», — с улыбкой сообщила Паулина. 

    Иван Ургант предположил, что инициатором этого решения мог стать Федор Бондарчук. Однако в ответ актриса лишь засмеялась.  

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Personastars, Legion-Media.tu, Андрей Калмыков /Woman.ru
    Теги:

    Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Иван Ургант

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