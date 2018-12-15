30-летняя Паулина Адреева взяла паузу в кинокарьере

На днях Паулина Адреева стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В разговоре с Иваном актриса рассказала, что она временно перестанет сниматься в кино и объяснила, почему.

1 2 3 4 5 6 7 На днях Паулина Андреева стала гостьей программы «Вечерний Ургант»



Возлюбленная Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, решила сделать паузу и временно не сниматься в кино. Однако на театральной сцене поклонники девушку все же увидят. В недавнем выпуске программы «Вечерний Ургант» Паулина рассказала, с чем связаны такие перемены в ее жизни.



«Я решила исправить прикус и поставила брекеты. На сцене все хорошо, так как там общий план и не видно. А в кино это совпало с осознанной паузой и я решила закрепить эту паузу вот этим мероприятием во рту», — с улыбкой сообщила Паулина.



Иван Ургант предположил, что инициатором этого решения мог стать Федор Бондарчук. Однако в ответ актриса лишь засмеялась.

