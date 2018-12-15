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    «Если один раз использовала полотенце, то оно сразу отправляется в стирку»: Решетова назвала свои самые странные привычки

    15.12.2018
    22-летняя Анастасия Решетова редко рассказывает о себе. Однако на днях она все же решила поделиться со своими подписчиками в Инстаграме рядом необычных фактов. 

    На днях Анастасия Решетова опубликовала пост в Инстаграме, в котором рассказала о своих самых странных привычках. Так, например, подписчики модели узнали, что она буквально «помешана» на чистоте. 

    «Если я один раз использовала полотенце, то оно сразу отправляется стирку. То же самое происходит с одеждой. Топы, лосины, водолазки, носочки — все надеваю один раз, и сразу стирать. Автомобиль я также прошу мыть каждый день или через день. В салоне я иногда проверяю каждый угол на наличие мусора или пыли. И очень ругаюсь», — призналась Решетова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены)

    Также фолловеры Анастасии узнали, что она носит с собой в сумке каждый день. 

    «В сумочке у меня с собой всегда антисептик для рук, капли от стресса и фронтальный нож», — отметила Решетова. Модель также рассказала, что очень любит готовить и всегда накрывает стол: на нем обязательно будут и первое, и второе, и множество закусок. «Я очень много ем и очень часто. Ем больше, чем мужчины иногда. Но если задамся целью похудеть, то могу питаться одной травой или святым духом», — пояснила Настя. 

    Пожалуй, наиболее странным признанием Анастасии было то, что ей нравится терпеть боль. По словам Решетовой, именно по этой причине она не просит анестезию на болезненных процедурах. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Решетова

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • На чистоте она помешана, а что волосня в тарелку свисает при готовке, это ее никак не беспокоит? Типа, что нам, Волконским, смерть, то для других людей фигня, пусть едят салат с волосами?

    • Гость

      На чистоте она помешана, а что волосня в тарелку свисает при готовке, это ее никак не беспокоит? Типа, что нам, Волконским, смерть, то для других людей фигня, пусть едят салат с волосами?

      Не думаю, что она готовит с распущенными волосами. Это всего лишь для фото.

    • Фронтальный нож?

    • Гость

      На чистоте она помешана, а что волосня в тарелку свисает при готовке, это ее никак не беспокоит? Типа, что нам, Волконским, смерть, то для других людей фигня, пусть едят салат с волосами?

      Мне тоже это противно видеть .Как можно готовить с такими волосами!

    • Гость

      Не думаю, что она готовит с распущенными волосами. Это всего лишь для фото.

      Ну так все равно, тарелка с едой , над тарелкой ее волосы свисают. Даже если это только для фото, все равно вызывает брезгливость, разве нет? Кстати, и кухня неубранная, грязно повсюду, посуда в раковине. Чистюлю настоящую и на пару минут не загонишь на такую кухню, даже только для фоточки, сразу бы заметила, что фон для ее красоты будет неподходящий.

    • Ну я понимаю что трусы ежедневно стирать, а остальную то одежду??? Что уж такая потливая ?

    • На фото в профиль губы выпирают сильнее, чем нос. Вот уж красота так красота.

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