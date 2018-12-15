«Если один раз использовала полотенце, то оно сразу отправляется в стирку»: Решетова назвала свои самые странные привычки

22-летняя Анастасия Решетова редко рассказывает о себе. Однако на днях она все же решила поделиться со своими подписчиками в Инстаграме рядом необычных фактов.

1 2 3 ... 8 Анастасия Решетова назвала свои самые необычные привычки

На днях Анастасия Решетова опубликовала пост в Инстаграме, в котором рассказала о своих самых странных привычках. Так, например, подписчики модели узнали, что она буквально «помешана» на чистоте.



«Если я один раз использовала полотенце, то оно сразу отправляется стирку. То же самое происходит с одеждой. Топы, лосины, водолазки, носочки — все надеваю один раз, и сразу стирать. Автомобиль я также прошу мыть каждый день или через день. В салоне я иногда проверяю каждый угол на наличие мусора или пыли. И очень ругаюсь», — призналась Решетова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также фолловеры Анастасии узнали, что она носит с собой в сумке каждый день.

«В сумочке у меня с собой всегда антисептик для рук, капли от стресса и фронтальный нож», — отметила Решетова. Модель также рассказала, что очень любит готовить и всегда накрывает стол: на нем обязательно будут и первое, и второе, и множество закусок. «Я очень много ем и очень часто. Ем больше, чем мужчины иногда. Но если задамся целью похудеть, то могу питаться одной травой или святым духом», — пояснила Настя.



Пожалуй, наиболее странным признанием Анастасии было то, что ей нравится терпеть боль. По словам Решетовой, именно по этой причине она не просит анестезию на болезненных процедурах.