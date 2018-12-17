У Кейт Миддлтон появилась новая причина не любить Меган Маркл

1 2 3 ... 8 Кейт Миддлтон и Меган Маркл не суждено стать лучшими подругами

Не самые радостные настроения царят в британской королевской семье накануне рождественских праздников. Кейт Миддлтон, например, ждет не дождется, когда уедет с детьми в поместье своих родителей, чтобы провести там спокойно несколько дней и не видеть Меган Маркл. У герцогини Сассекской, наоборот, все чудесно, а последние новости еще больше улучшают ее и без того прекрасное настроение. Стало известно о том, какой подарок супруга принца Гарри получит от королевы в ближайшие дни.



Как сообщает британская газета The Times, Елизавета II готовится к тому, чтобы официально назначить Меган Маркл королевским патроном. На днях правительница Англии встречалась с женой своего младшего внука, чтобы обсудить все детали ее новой должности. Что именно будет курировать герцогиня Сассекская, пока неясно, но первые мероприятия уже назначены на январь-февраль. Их Меган обязана будет посетить, прежде чем уйдет в декретный отпуск.



Представляем, какое негодование испытывает Кейт Миддлтон! Ведь ей этого почетного статуса пришлось ждать целый год после свадьбы с принцем Уильямом. Меган же опередила ее на 5 месяцев.



