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    У Кейт Миддлтон появилась новая причина не любить Меган Маркл

    17.12.2018
    Предстоящее Рождество и правда может стать для Кейт Мидлтон «кошмаром наяву». На днях стало известно о неожиданном и щедром подарке, который Елизавета II готовит для ее главной соперницы Меган Маркл.

    Не самые радостные настроения царят в британской королевской семье накануне рождественских праздников. Кейт Миддлтон, например, ждет не дождется, когда уедет с детьми в поместье своих родителей, чтобы провести там спокойно несколько дней и не видеть Меган Маркл. У герцогини Сассекской, наоборот, все чудесно, а последние новости еще больше улучшают ее и без того прекрасное настроение. Стало известно о том, какой подарок супруга принца Гарри получит от королевы в ближайшие дни.

    Как сообщает британская газета The Times, Елизавета II готовится к тому, чтобы официально назначить Меган Маркл королевским патроном. На днях правительница Англии встречалась с женой своего младшего внука, чтобы обсудить все детали ее новой должности. Что именно будет курировать герцогиня Сассекская, пока неясно, но первые мероприятия уже назначены на январь-февраль. Их Меган обязана будет посетить, прежде чем уйдет в декретный отпуск.

    Представляем, какое негодование испытывает Кейт Миддлтон! Ведь ей этого почетного статуса пришлось ждать целый год после свадьбы с принцем Уильямом. Меган же опередила ее на 5 месяцев. 
     

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Елизавета II

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • А Кейт прям расстроилась, по-другому и быть не может!

    • Королева явно симпатизирует Мешан, да и Гарри ее любимчик.

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