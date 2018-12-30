Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Новый год к нам мчится: российские звезды поздравляют читательниц Woman.ru с наступающими праздниками

Считаные часы остались до Нового 2019 года. Специально для вас, дорогие читательницы, отечественные звезды записали видеопоздравления с теплыми пожеланиями и добрыми наставлениями.
  • Новый 2019 год
    1 2 3 ...36
    Российские артисты поздравили читательниц Woman.ru с грядущим Новым 2019 годом
    Смотреть галерею

31 декабря. Волшебство разлито в воздухе… Через некоторое время в каждом доме зазвучит речь президента, послышатся хлопки открывающегося шампанского, а за окнами — залпы разноцветного салюта и радостный смех.

Дорогие наши читательницы, в новом году мы желаем вам больше улыбок, любви, гармонии в семье и внутри себя, интересной работы, здоровья и, конечно, счастья. Ведь, как известно, счастливые люди могут горы свернуть.

К нашим поздравлениям присоединяются отечественные звезды. Ольга Бузова, Глюкоза, Виктория Боня, Эмин Агаларов, Анна Седокова, Светлана Лобода, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и многие другие артисты специально для каждой из вас записали видеоролики, в которых поделились своим хорошим настроением и сказали много добрых слов.  

Перейти к обсуждению


30 декабря 2018
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images
Теги

Анна Чурина, Настя Крайнова, Группа «Дискотека Авария», Денис Клявер, Ирина Забияка, Группа «ВИА Гра», Алена Апина, Ольга Ушакова, Юлия Барановская, Группа Mband, Татьяна Котова, Маргарита Суханкина, Елена Захарова, Белла Потемкина, Стас Пьеха, Мария Погребняк, Анна Семенович, Ирина Безрукова, Анна Плетнева, Алексей Ягудин, Инна Маликова, Анна Седокова, Диана Арбенина, Эмин Агаларов, Алена Водонаева, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Виктория Боня, Светлана Лобода, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, Новый Год 2019

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 277

Новое за неделю

38 новых тем

Популярное за неделю

37 популярных тем





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.