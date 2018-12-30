31 декабря. Волшебство разлито в воздухе… Через некоторое время в каждом доме зазвучит речь президента, послышатся хлопки открывающегося шампанского, а за окнами — залпы разноцветного салюта и радостный смех.
Дорогие наши читательницы, в новом году мы желаем вам больше улыбок, любви, гармонии в семье и внутри себя, интересной работы, здоровья и, конечно, счастья. Ведь, как известно, счастливые люди могут горы свернуть.
К нашим поздравлениям присоединяются отечественные звезды. Ольга Бузова, Глюкоза, Виктория Боня, Эмин Агаларов, Анна Седокова, Светлана Лобода, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и многие другие артисты специально для каждой из вас записали видеоролики, в которых поделились своим хорошим настроением и сказали много добрых слов.
Новый год к нам мчится: российские звезды поздравляют читательниц Woman.ru с наступающими праздниками
31 декабря. Волшебство разлито в воздухе… Через некоторое время в каждом доме зазвучит речь президента, послышатся хлопки открывающегося шампанского, а за окнами — залпы разноцветного салюта и радостный смех.
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