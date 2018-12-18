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    Ксения Бородина посетовала на то, что ей трудно не есть после полуночи

    18.12.2018
    35-летняя Ксения Бородина продолжает активно худеть к Новому году. На днях телеведущая пожаловалась своим подписчикам в Инстаграме, что ей очень тяжело ограничивать себя в питании в вечернее время.

    Вопреки восторженным комментариям поклонников, Ксения Бородина недовольна своей фигурой и намерена привести себя в форму. Телеведущая не раз рассказывала, как непросто ей это дается.

    На днях Ксения пожаловалась своим подписчикам в Инстаграме, что еле сдерживается, чтобы не съесть что-нибудь вредное после полуночи. 

    «Я утром вообще не соображаю. Все могу сделать, но на автомате, мозг начинает работать ближе к обеду. Засыпаю я не раньше двух ночи, и дети точно такие же совы! Нет, если надо встать в 6 утра, я встану, нет проблем, я так работала много лет! Но мне, сове, так тяжело. Утром я и завтракать не могу совсем! Раньше 12-13 ничего не могу съесть, зато в 12 ночи еле сдерживаюсь, чтобы не схомячить запрещенку! Все что после 20:00 вечера съем с удовольствием, а утром не могу есть и все тут!» — рассказала Ксения (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)

    Подписчики Бородиной поддержали свою любимицу в комментариях и согласились с тем, что по утрам, в отличие от вечера, аппетита нет совсем: «Ой, я такая же точно на 100%, перед работой кусок не лезет», «Читаю, и прямо про меня написано. Надо запирать холодильник на замок!». Фолловеры также отметили, что с такой стройной фигурой Ксении можно есть все, что душе угодно, без зазрения совести. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Бородина

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