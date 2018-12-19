Селена Гомес впервые за долгое время появилась на публике, маскируя набранные килограммы горнолыжным костюмом

В этом году 26-летняя Селена Гомес дважды была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем. Недавно в Сети появились первые снимки певицы после лечения.

1 2 3 4 5 6 7 В Сети появились первые снимки Селены Гомес после выписки из больницы

Ни для кого уже не секрет, что Селена Гомес страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем. Расставание с Джастином Бибером, а также перенесенная трансплантация почки серьезно подкосили эмоциональное состояние Селены. Только за этот год она дважды попадала в специализированную клинику.



По всей видимости, недавно состояние певицы все же улучшилось, и ее выписали из реабилитационного центра.

На днях близкие подруги Гомес — актриса Бэйли Мэдисон и модель Коннар Франклин — поделились в соцсетях снимком с их совместного отдыха на горнолыжном курорте в ста километрах от Лос-Анджелеса.



На кадрах Селена улыбается и выглядит вполне счастливой. Но объемный горнолыжный костюм не сбил с толку внимательных пользователей Сети, которые все же заметили, что певица набрала вес.



Еще до госпитализации подписчики Селены критиковали ее за слишком пышные формы и целлюлит. Похоже, за время, проведенное в клинике, она поправилась еще на несколько килограммов и теперь пытается это скрыть.

