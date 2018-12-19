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    Селена Гомес впервые за долгое время появилась на публике, маскируя набранные килограммы горнолыжным костюмом

    19.12.2018
    В этом году 26-летняя Селена Гомес дважды была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем. Недавно в Сети появились первые снимки певицы после лечения.

    Ни для кого уже не секрет, что Селена Гомес страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем. Расставание с Джастином Бибером, а также перенесенная трансплантация почки серьезно подкосили эмоциональное состояние Селены. Только за этот год она дважды попадала в специализированную клинику.

    По всей видимости, недавно состояние певицы все же улучшилось, и ее выписали из реабилитационного центра.   

    На днях близкие подруги Гомес — актриса Бэйли Мэдисон и модель Коннар Франклин — поделились в соцсетях снимком с их совместного отдыха на горнолыжном курорте в ста километрах от Лос-Анджелеса.

    На кадрах Селена улыбается и выглядит вполне счастливой. Но объемный горнолыжный костюм не сбил с толку внимательных пользователей Сети, которые все же заметили, что певица набрала вес.

    Еще до госпитализации подписчики Селены критиковали ее за слишком пышные формы и целлюлит. Похоже, за время, проведенное в клинике, она поправилась еще на несколько килограммов и теперь пытается это скрыть. 

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Селена Гомес

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • У наркоманов почти всегда так. Пока на наркоте сидят - худые. Как только бросают - толстеют.

    • по-моему это некорректно говорить о лишнем весе про человека, который болеет неизлечимой болезнью..стыдно редакторы, вам должно быть

    • Да, они с Бибером одна в поле ягодка, психика и неврозы на лицо у обоих.

    • Нет у неё никакой болезни. А нет. Есть. Наркозависимость.

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