Селена Гомес впервые за долгое время появилась на публике, маскируя набранные килограммы горнолыжным костюмом

Ни для кого уже не секрет, что Селена Гомес страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем. Расставание с Джастином Бибером, а также перенесенная трансплантация почки серьезно подкосили эмоциональное состояние Селены. Только за этот год она дважды попадала в специализированную клинику.
По всей видимости, недавно состояние певицы все же улучшилось, и ее выписали из реабилитационного центра.
На кадрах Селена улыбается и выглядит вполне счастливой. Но объемный горнолыжный костюм не сбил с толку внимательных пользователей Сети, которые все же заметили, что певица набрала вес.
Еще до госпитализации подписчики Селены критиковали ее за слишком пышные формы и целлюлит. Похоже, за время, проведенное в клинике, она поправилась еще на несколько килограммов и теперь пытается это скрыть.