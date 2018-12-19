Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка по примеру Елизаветы II

2018 год был богат на радостные события в британской королевской семье. У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок, а принц Гарри наконец-то женился и тоже готовится стать отцом.
Многие поклонники монаршей семьи уверенны, что в следующем году появится на свет не только первенец Меган Маркл — британский таблоид The Sun сообщает, что герцога и герцогиню Кембриджских, возможно, снова ждет пополнение. В таком случае Кейт Миддлтон повторит судьбу Елизаветы II, которая родила четверых детей.
Похоже, королева является для Кэтрин примером не только в вопросах стиля и этикета. Кроме того, пользователи Сети предполагают, что таким образом герцогиня Кембриджская хочет обойти свою соперницу Меган Маркл и завоевать расположение Елизаветы.
Тем временем британские букмекерские конторы вовсю принимают ставки на четвертую беременность Кейт Миддлтон. Многие уверены, что пресс-служба Кенсингтонского дворца вскоре объявит о радостном событии. Однако некоторые считают, что супруга принца Уильяма вряд ли решится на рождение еще одного ребенка из-за проблем со здоровьем.
Правильно Катя,рожай побольше,чтобы голрдранку маркл совсем назад отодвинуть с наследничками