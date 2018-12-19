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    Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка по примеру Елизаветы II

    19.12.2018
    В Сети ходят слухи, что Кейт Миддлтон собирается завести четвертого ребенка. Похоже, герцогиня Кембриджская хочет пойти по стопам королевы Елизаветы II.  

    2018 год был богат на радостные события в британской королевской семье. У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок, а принц Гарри наконец-то женился и тоже готовится стать отцом.

    Многие поклонники монаршей семьи уверенны, что в следующем году появится на свет не только первенец Меган Маркл — британский таблоид The Sun сообщает, что герцога и герцогиню Кембриджских, возможно, снова ждет пополнение. В таком случае Кейт Миддлтон повторит судьбу Елизаветы II, которая родила четверых детей.

    Похоже, королева является для Кэтрин примером не только в вопросах стиля и этикета    . Кроме того, пользователи Сети предполагают, что таким образом герцогиня Кембриджская хочет обойти свою соперницу Меган Маркл и завоевать расположение Елизаветы.

    Тем временем британские букмекерские конторы вовсю принимают ставки на четвертую беременность Кейт Миддлтон. Многие уверены, что пресс-служба Кенсингтонского дворца вскоре объявит о радостном событии. Однако некоторые считают, что супруга принца Уильяма вряд ли решится на рождение еще одного ребенка из-за проблем со здоровьем. 

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Елизавета II, герцог Эдинбургский

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Правильно Катя,рожай побольше,чтобы голрдранку маркл совсем назад отодвинуть с наследничками

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