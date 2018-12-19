Я, кажется, поняла, зачем на сцене нужна была Бузова. По сравнению с ней даже Глюкоза поет неплохо.
А ей по фэн-шую: Глюкоза выпустила новый клип
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