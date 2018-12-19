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    А ей по фэн-шую: Глюкоза выпустила новый клип

    19.12.2018
    18 декабря Глюкоза презентовала новый клип на песню «Фэн-шуй». Трек, как и само видео, рассказывает о непростых отношениях между мужчиной и женщиной. 
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    Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Я, кажется, поняла, зачем на сцене нужна была Бузова. По сравнению с ней даже Глюкоза поет неплохо.

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