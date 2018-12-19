Мальчишники в Майами: почему Дэвид Бекхэм и его лучший друг Дейв Гарднер ведут себя как холостяки, а их суперизвестные жены смотрят на это сквозь пальцы

В последнее время Дэвид Бекхэм прочно обосновался в Майами. В США экс-футболист успевает не только работать, но и как следует отдыхать в компании своего давнего друга Дейва Гарднера и… прекрасных незнакомок. Woman.ru пытается разобраться, почему супруги двух известных мужчин закрывают глаза на их похождения.

Дэвид Бекхэм уже несколько месяцев живет в Майами, а в Лондон, к жене и детям, прилетает не так уж и часто

За 19 лет семейной жизни Дэвида и Викторию Бекхэм неоднократно пытались развести. Однако знаменитости всегда опровергали сообщения о проблемах в браке, демонстрируя идиллию. В гармонию верилось с трудом, но ведь с «приторными» кадрами из Инстаграма не поспоришь! До поры до времени эта схема работала, но летом 2018-го дала сбой.

Последние полгода западные журналисты только и делают, что обсуждают неминуемый, по их мнению, разрыв звездной четы.

В пользу этого говорит множество факторов: начиная с того, что Виктория стремительно сводит татуировки, посвященные мужу, и снимается для обложки Vogue только с детьми, заканчивая тем, что Дэвид почти не бывает в родной Великобритании.



Для переезда в США был веский предлог — именно там бывший футболист намерен тренировать собственную команду, а еще он планирует построить стадион в Майами. Дистанционно такие вопросы не решаются, поэтому Бекхэм и решил осесть на другом континенте, не забывая периодически появляться дома и проводить время с сыновьями и дочерью.



Серьезные дела Дэвид, как несложно догадаться, вершит не в одиночку: его компаньоном стал спортивный агент и по совместительству жених Лив Тайлер Дейв Гарднер. Мужчин уже много лет называют лучшими друзьями. Друг, судя по всему, действительно хорош: недавно прошел слух о том, что Дейв ищет «подруг» через соцсети, но не только для себя, но и для… Дэвида. Не сомневаемся, что сплетни о похождениях любимых мужчин дошли и до актрисы и дизайнера. Вот только обе многодетные мамы старательно делают вид, что все у них хорошо. Но так ли это?

Друг детства

Дейв Гарднер и Дэвид Бекхэм познакомились, когда оба были еще подростками. Парни играли в юношеской сборной «Манчестер Юнайтед». Бекхэм стал суперзвездой, а вот спортивная карьера Гарднера не сложилась. Когда закончился пятилетний контракт, он покинул команду, но не сильно расстроился. Во-первых, Дейв набрался опыта и смог основать собственное спортивное агентство, а во-вторых, получил настоящий джекпот — преданного друга на всю жизнь. Кто знает, как бы складывались их отношения, будь они соперниками…

Дейв Гарднер и Дэвид Бекхэм дружат уже много лет

Сам Бекхэм неоднократно говорил, что общение с таким простым и славным парнем как Гарднер уберегло его от звездной болезни. А какие спортсмен пишет поздравления с днем рождения близкому приятелю в соцсети! Таких нежных слов, наверное, не удостаивалась даже его супруга: «Мы знаем друг друга с 15 лет. Я счастлив, что в моей жизни есть человек, на которого я могу всецело положиться и который всегда поддержит любое мое решение».

Дэвид, к слову, всегда доверял Дейву и именно его попросил стать крестным отцом своего первенца Бруклина.

А в 2003-м настал черед спортивного агента обращаться к футболисту: он предложил другу быть шафером на его свадьбе с актрисой и богатой наследницей Давинией Тейлор. Еще через четыре года Гарднер уговорил Бекхэма стать крестным папой его сына Грея, а роль крестной мамы, кстати, досталась Кейт Мосс.



В 2010 году спортивный агент разошелся с супругой из-за ее проблем с психикой (Давинии диагностировали биполярное расстройство) и алкогольной зависимости. Футболист всячески поддерживал друга в столь непростой момент и как мог отвлекал от грустных мыслей — чаще всего в модных ночных клубах.



В 2014-м Гарднер наконец нашел свою любовь. Завершив недолгий роман с Ритой Орой, он переключился на Лив Тайлер. Вскоре после начала отношений актриса забеременела и родила бойфренду сына Сейлора. Дейв уговорил знаменитую возлюбленную перебраться в Великобританию. Тогда-то Гарднер и Бекхэм начали дружить семьями, что обоим было только на руку.

Дэвид Бекхэм является крестным отцом сына Дейва Гарднера и Лив Тайлер Сейлора

Английскому футболисту вообще повезло: близкий приятель настоял на том, чтобы он стал крестным папой и второго его сына. «Бекс и Дейв уже много лет дружат, к тому же их вторые половины хорошо общаются между собой. Они не пропускают ни одного важного мероприятия в жизни друг друга. Дейв уверен, что Дэвид всегда будет оказывать лишь положительное влияние на его детей. Он считает, что нашел идеального кандидата», — рассказывал источник из окружения селебрити изданию The Sun.

Не угодил жене

Бекхэму, к слову, удалось втереться в доверие и к самой Тайлер. В одном из интервью звезда «Властелина колец» хвалила лучшего друга своего жениха: «Дэвид просто замечательный, а еще он всегда дарит отличные подарки. Не говоря уже о том, что он воспитанный и добрый… Ему нравится быть отцом».

Виктория Бекхэм никогда не одобряла дружбу мужа с Дейвом Гарднером

Интересно, что при этом основательница марки Victoria Beckham не может оставить столь же теплых слов в адрес известного спортивного агента.

Виктории никогда не нравилось, что Дэвид слишком много времени проводит с Дейвом.

По информации журналистов английской газеты The Daily Mail, дизайнер не в восторге от того, что супруг постоянно переписывается с приятелем в соцсетях, подолгу общается с ним же по телефону, а также регулярно ходит в бары или ночные клубы чисто мужской компанией.

Если со слишком тесным повседневным общением мужа с другом миссис Бекхэм хоть как-то мирилась, то ставшие регулярными походы на охоту откровенно ее раздражали. И ладно бы действительно охота-рыбалка (ну, правда же, некоторые мужчины не представляют своей жизни без этих хобби), так со временем Дейв стал сопровождать Дэвида в деловых поездках за границу. За происходящим во время этих мини-путешествий уследить, увы, невозможно.





Дизайнера раздражает, что супруг слишком много времени проводит со своим другом

По словам знакомых селебов, Гарднер — единственный человек, которому Бекхэм доверяет все свои секреты. «Виктория презирает лучшего друга Дэвида и делает все, чтобы он не появлялся у них дома. Пош считает, что Дейв плохо влияет на ее мужа», — делились знающие люди с британскими журналистами в прошлом году. Мол, слишком общительный спортивный агент часто знакомит теперь уже бывшего футболиста с симпатичными женщинами — свободными и не очень. Якобы именно Дейв представил Дэвиду красотку леди Мэри Чартерис — и это очень не понравилось Виктории.

«Я за ним — извини, гордость»

Опасения миссис Бекхэм понятны: последние несколько лет она по сути в одиночку пытается спасти тонущий корабль под названием брак. Она часто признается мужу в любви на своей страницей в Инстаграме, называет его идеальным папой и нахваливает на все лады. Дэвид более сдержан в проявлении чувств, но всегда поздравляет жену со всеми праздниками — чтобы никто ничего плохого не подумал. Посты в соцсетях, как мы знаем, не сильно помогают, когда в прессе то и дело обсуждаются очередные любовные похождения отца большого семейства.

В прессе уже не первый год муссируются слухи о том, что Дэвид и Виктория непременно разведутся

Летом 2018-го пользователь Твиттера под ником Ли Мара разнес слух об изменах экс-футболиста. Он не стала рассказывать, откуда узнал подробности, но ясно дал понять, что источник у него проверенный.

«У Дэвида Бекхэма роман с учительницей его дочери, и она ждет от него ребенка. И да, Бекхэмы разводятся», — написал Ли Мара в соцсети.

Пост стал настолько обсуждаемым, что звездной чете пришлось отрицать эти сплетни. Им не привыкать: чуть ли не каждый год представители пары выступают с подобными заявлениями. «Все это очень странно! Какая-то пустая трата времени. Ни о каком разводе нет и речи, не нужно верить молве и фейковым новостям из соцсетей», — сообщили пиарщики Бекхэмов газете The Sun.



Этот слух можно было бы принять за вброс, если бы репутация Дэвида была идеальной. Другое дело, что бывшего спортсмена уже много раз чуть ли не за руку ловили. Однако Виктория прощала, прощает и, вероятно, и дальше будет прощать…

Ушли в отрыв

Сегодня Дэвид и Виктория по факту живут по отдельности: она осталась в Лондоне вместе с детьми, а он налегке перебрался в Майами. Поговаривают, что модельеру не нравится долгое отсутствие супруга дома, но повлиять на ситуацию она не в силах. Остается один вариант — понять, простить.

В Майами Дэвид часто бывает на вечеринках

«Виктория не может смириться с тем, что Дэвид теперь больше времени проводит в Майами, где создает свою команду. Она не горит желанием летать на другой континент, но ради семьи переступает через себя. Есть и другой момент: Пош не хочет пересекаться с Дейвом Гарднером, который помогает Дэвиду с развитием проекта», — говорил недавно знающий источник The Sun.



Планы у Бекхэма грандиозные, поэтому он наверняка надолго задержится в Штатах. Экс-футболист сам говорил, что чувствует себя в США свободно и комфортно. «Я мог бы отправиться в любой другой город, но Майами всегда был ''моим''. Именно здесь я мечтаю тренировать свою команду», — признавался Дэвид в ходе одного из недавних мероприятий.

По слухам, спортивный агент знакомится в Инстаграме с моделями, которых потом представляет и другу

Жизнь у знаменитости вообще насыщена событиями. Он только и успевает, что бывать на вечеринках. Недавно, например, бывший полузащитник сходил на выставку Art Basel. По информации журналистов Radar Online, ценитель женской красоты так и льнул к Хелене Кристенсен, появившейся на мероприятии в соблазнительном мини. Правда, фотодоказательств этой встречи нет.



Флирт с Хеленой на глазах у изумленной публики — это одно. А вот с менее известными моделями Дэвид, по слухам, общается, не боясь быть пойманным. Якобы сам он крайне редко решается на первый шаг и все договоренности лежат на плечах… обаятельного агента Дейва Гарднера, который, если присмотреться повнимательнее, есть почти на всех совместных снимках мужского тандема, сделанных папарацци.



1 2 3 ... 23 Спортивного агента Дейва Гарднера называют лучшим другом Дэвида Бекхэма

Последняя сплетня, разлетевшаяся по всем западным СМИ, выглядит уж очень правдоподобно: мол, Дейв, страница в Инстаграме которого усыпана милыми снимками с маленькими детьми и Лив Тайлер, через соцсети флиртует с моделями и приглашает их на «ночные рандеву на бульваре роз». Причем «подруг» он ищет не только для себя, но и для друга.



Опять же, если верить слухам, то одну из этих девушек бойфренд недавно уличил в измене и пригрозил все рассказать прессе. Остается только гадать, каким будет финал этой истории. Да и будет ли вообще? Не исключено, что Виктория в очередной раз сделает вид, что ничего вокруг не замечает, а «любовницы» ее мужа просто хотят легкой славы. Реакцию Лив Тайлер предугадать еще сложнее: звезда Голливуда давно ведет непубличный образ жизни и блаженно смотрит на мир с высоты статуса счастливой жены и матери.