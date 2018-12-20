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    Регина Тодоренко вернулась к работе через две недели после родов

    20.12.2018
    Трудоспособности 28-летней Регины Тодоренко можно только позавидовать! Она продолжала сниматься в своем авторском шоу вплоть до 9-го месяца беременности. Более того, оказалось, что молодая мама решила не уходить в декрет — она приступила к работе уже спустя две недели после появления на свет сына. 

    Вплоть до последнего месяца беременности Регина Тодоренко трудилась над своим авторским шоу «Пятница с Региной». Телеведущая не раз признавалась, что работа на таком позднем сроке была для нее очень сложна, но в декрет она уходить не собиралась.

    «Сказать, что я устала — ничего не сказать. От безысходности хочется биться головой о стол. Друзья мои, быть бабой сложно, а быть беременной бабой-продюсером-ведущей — это катастрофа», — признавалась как-то Регина в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). И вот, 5 декабря Тодоренко подарила своему супругу Владу Топалову сына.

    Надо сказать, что даже после родов ведущая решила как можно быстрее приступить к работе.

    Так, через две недели после рождения ребенка Тодоренко сообщила своим подписчикам в Инстаграме, что вместе с продюсерами она уже приступила к обсуждению концепта следующего сезона своего шоу. 

    Подписчики Регины интересуются, как ей удается совмещать работу и материнство, а также желают ей все же побольше отдыхать и наслаждаться временем, проведенным с новорожденным малышом. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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    Комментарии (9) Добавить комментарий
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    • А Топалов тоже к работе приступил? Он где работает кстати?

    • Я и лошадь, я и бык. Ребенку мама нужна!

    • Что-то поздно она вышла на работу, обычно селебрити на следующий день после выписки уже выходят, а тут целых 2 недели ! А в дородовую форму она уже пришла? Так-то на 3 день после родов уже пресс идеальный демонстрируют...непорядок.

    • нам неинтересно!!!

    • Кто б сомневался,а то ж забудут её за декрет то

    • Да что же это такое? Сколько вы еще будете про Тодоренко писать?

    • Думала, хоть отдохнём от неё...Но нет же-лезет из всех дыр. Наглая и хваткая баба.

    • Собралась быть мамой так будь ею, отдыхай и ухаживай за своим ребёнком!! Денег что ли нехватает им или из жизни выподать нехотят , а что делать , на всех неразорвешься , а ребёнку нужна мама рядом каждую минуту,а мама блин родила и давай дальше вести образ жизни как будто до беременности , нет дорогая так как раньше уже небудет

    • До февраля в декрете , Топалов сам говорил на радио , а она потом подтвердила. Просто встретилась и обсудила концепт...это ж не значит , что снимает🤦‍♀️ Или если ты родила , то надо закрыться дома и вообще никуда не выходить?

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