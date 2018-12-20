Регина Тодоренко вернулась к работе через две недели после родов

Трудоспособности 28-летней Регины Тодоренко можно только позавидовать! Она продолжала сниматься в своем авторском шоу вплоть до 9-го месяца беременности. Более того, оказалось, что молодая мама решила не уходить в декрет — она приступила к работе уже спустя две недели после появления на свет сына.

1 2 3 4 5 6 7 Регина Тодоренко не стала долго засиживаться в декрете

Вплоть до последнего месяца беременности Регина Тодоренко трудилась над своим авторским шоу «Пятница с Региной». Телеведущая не раз признавалась, что работа на таком позднем сроке была для нее очень сложна, но в декрет она уходить не собиралась.



«Сказать, что я устала — ничего не сказать. От безысходности хочется биться головой о стол. Друзья мои, быть бабой сложно, а быть беременной бабой-продюсером-ведущей — это катастрофа», — признавалась как-то Регина в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). И вот, 5 декабря Тодоренко подарила своему супругу Владу Топалову сына.

Надо сказать, что даже после родов ведущая решила как можно быстрее приступить к работе.

Так, через две недели после рождения ребенка Тодоренко сообщила своим подписчикам в Инстаграме, что вместе с продюсерами она уже приступила к обсуждению концепта следующего сезона своего шоу.



Подписчики Регины интересуются, как ей удается совмещать работу и материнство, а также желают ей все же побольше отдыхать и наслаждаться временем, проведенным с новорожденным малышом.