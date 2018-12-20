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    Путин, Орбакайте, Бондарчук и другие известные люди поздравили Галину Волчек с 85-летием

    20.12.2018
    Не каждый день увидишь на одном мероприятии Паулину Андрееву и Наину Ельцину, Сергея Светлакова и Валентина Гафта, Ольгу Голодец и Кристину Орбакайте. Эти и многие другие российские знаменитости встретились на юбилее режиссера и худрука «Современника» Галины Волчек.

    19 декабря Галине Волчек исполнилось 85 лет. Главным подарком для знаменитого режиссера в этот день стало возвращение «Современника», которым она руководит почти 50 лет, в родное здание. После 3-летнего ремонта один из главных театров страны вновь распахнул свои двери на Чистопрудном бульваре.

    По случаю юбилея худрука, а также открытия исторической сцены в «Современнике» собрались многие российские знаменитости, среди которых были не только коллеги Волчек по театру и кино, но и представители шоу-бизнеса, а также члены Правительства. 

    Владимир Познер, Кристина Орбакайте, Федор Бондарчук, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, Наина Ельцина, Нелли Кобзон, Валерий Сюткин — вот лишь малая часть звездных гостей, оказавшихся в среду вечером в театре «Современник».

    Не было лишь близкой подруги Волчек Аллы Пугачевой. По словам Максима Галкина, находившегося в зале, у Примадонна не смогла приехать по уважительной причине, но передала подарок. 

    К имениннице заехал и Владимир Путин. Президент России появился с пышным букетом за несколько часов до основного мероприятия и выпил с Галиной Борисовной чашечку чая.

    Woman.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Галине Волчек крепкого здоровья и громких премьер в новом театральном сезоне.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Теги:

    Галина Волчек, Владимир Путин, Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Александр Ширвиндт, Михаил Барщевский, Александр Масляков, Константин Эрнст, Вадим Верник, Владимир Меньшов, Карен Шахназаров, Сергей Капков, Игорь Николаев, Сергей Собянин, Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Ольга Голодец, Лариса Рубальская, Владимир Машков, Максим Галкин, Лия Ахеджакова, Владимир Познер, Нелли Кобзон, Сергей Гармаш, Наина Ельцина, Кристина Орбакайте, Паулина Андреева, Федор Бондарчук

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