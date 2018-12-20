Путин, Орбакайте, Бондарчук и другие известные люди поздравили Галину Волчек с 85-летием

19 декабря Галине Волчек исполнилось 85 лет. Главным подарком для знаменитого режиссера в этот день стало возвращение «Современника», которым она руководит почти 50 лет, в родное здание. После 3-летнего ремонта один из главных театров страны вновь распахнул свои двери на Чистопрудном бульваре.
По случаю юбилея худрука, а также открытия исторической сцены в «Современнике» собрались многие российские знаменитости, среди которых были не только коллеги Волчек по театру и кино, но и представители шоу-бизнеса, а также члены Правительства.
Владимир Познер, Кристина Орбакайте, Федор Бондарчук, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, Наина Ельцина, Нелли Кобзон, Валерий Сюткин — вот лишь малая часть звездных гостей, оказавшихся в среду вечером в театре «Современник».
К имениннице заехал и Владимир Путин. Президент России появился с пышным букетом за несколько часов до основного мероприятия и выпил с Галиной Борисовной чашечку чая.
Woman.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Галине Волчек крепкого здоровья и громких премьер в новом театральном сезоне.