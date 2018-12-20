Путин, Орбакайте, Бондарчук и другие известные люди поздравили Галину Волчек с 85-летием

Не каждый день увидишь на одном мероприятии Паулину Андрееву и Наину Ельцину, Сергея Светлакова и Валентина Гафта, Ольгу Голодец и Кристину Орбакайте. Эти и многие другие российские знаменитости встретились на юбилее режиссера и худрука «Современника» Галины Волчек.



19 декабря Галине Волчек исполнилось 85 лет. Главным подарком для знаменитого режиссера в этот день стало возвращение «Современника», которым она руководит почти 50 лет, в родное здание. После 3-летнего ремонта один из главных театров страны вновь распахнул свои двери на Чистопрудном бульваре.



По случаю юбилея худрука, а также открытия исторической сцены в «Современнике» собрались многие российские знаменитости, среди которых были не только коллеги Волчек по театру и кино, но и представители шоу-бизнеса, а также члены Правительства.



Владимир Познер, Кристина Орбакайте, Федор Бондарчук, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, Наина Ельцина, Нелли Кобзон, Валерий Сюткин — вот лишь малая часть звездных гостей, оказавшихся в среду вечером в театре «Современник».

Не было лишь близкой подруги Волчек Аллы Пугачевой. По словам Максима Галкина, находившегося в зале, у Примадонна не смогла приехать по уважительной причине, но передала подарок.

К имениннице заехал и Владимир Путин. Президент России появился с пышным букетом за несколько часов до основного мероприятия и выпил с Галиной Борисовной чашечку чая.



Woman.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Галине Волчек крепкого здоровья и громких премьер в новом театральном сезоне.