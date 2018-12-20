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    «Поплывший» пол на фото Светланы Лободы удивил поклонников больше, чем откровенный наряд певицы

    20.12.2018
    Недавно 36-летняя Светлана Лобода порадовала своих поклонников новым фото в откровенном наряде. В то время как одних аутфит певицы привел в восторг, другие обвинили звезду в использовании фотошопа. 
    • Светлана Лобода
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      Светлана Лобода опубликовала фото в откровенном костюме, на котором заметно «поплыл» пол
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    В последнее время Светлана Лобода не часто эпатировала подписчиков в Инстаграме откровенными кадрами. Недавно же в своем микроблоге певица поделилась фото, на котором предстала в черном комбинезоне с прозрачным верхом. 

    В новом наряде дважды мама продемонстрировала прекрасную фигуру. Фолловеры Светланы тут же принялись осыпать ее комплиментами. 

    «Невозможно быть настолько идеальной, но у вас получается», «Шикарная!», «Побольше таких костюмов!» — написали фанаты в комментариях.

    Однако некоторые подписчики обратили внимание, что пол на кадре «поплыл». Как и следовало ожидать, они заподозрили знаменитость в использовании фотошопа. Что ж, этот снимок никого не оставил равнодушным! 

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram
    Теги:

    Светлана Лобода

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Ну да, пол искривлен. Но меня больше удивил стакан на морде лица. Это что значит и для чего нужно было? Она вообще в норме?

    • Лабуда такая лабуда

    • Может это просто плитка такпя попалась-некачественная,кривая😂А вот стакан -это уже интересней.Она им прикрыться пыталась?

    • Гость

      Может это просто плитка такпя попалась-некачественная,кривая😂А вот стакан -это уже интересней.Она им прикрыться пыталась?

      Так вот как она губы качает, стаканом значит.

    • Страшна! Ох страшна!

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