«Поплывший» пол на фото Светланы Лободы удивил поклонников больше, чем откровенный наряд певицы

Недавно 36-летняя Светлана Лобода порадовала своих поклонников новым фото в откровенном наряде. В то время как одних аутфит певицы привел в восторг, другие обвинили звезду в использовании фотошопа.

1 2 3 4 5 6 7 Светлана Лобода опубликовала фото в откровенном костюме, на котором заметно «поплыл» пол

В последнее время Светлана Лобода не часто эпатировала подписчиков в Инстаграме откровенными кадрами. Недавно же в своем микроблоге певица поделилась фото, на котором предстала в черном комбинезоне с прозрачным верхом.



В новом наряде дважды мама продемонстрировала прекрасную фигуру. Фолловеры Светланы тут же принялись осыпать ее комплиментами.



«Невозможно быть настолько идеальной, но у вас получается», «Шикарная!», «Побольше таких костюмов!» — написали фанаты в комментариях.



Однако некоторые подписчики обратили внимание, что пол на кадре «поплыл». Как и следовало ожидать, они заподозрили знаменитость в использовании фотошопа. Что ж, этот снимок никого не оставил равнодушным!

