«Поплывший» пол на фото Светланы Лободы удивил поклонников больше, чем откровенный наряд певицы

В последнее время Светлана Лобода не часто эпатировала подписчиков в Инстаграме откровенными кадрами. Недавно же в своем микроблоге певица поделилась фото, на котором предстала в черном комбинезоне с прозрачным верхом.
В новом наряде дважды мама продемонстрировала прекрасную фигуру. Фолловеры Светланы тут же принялись осыпать ее комплиментами.
«Невозможно быть настолько идеальной, но у вас получается», «Шикарная!», «Побольше таких костюмов!» — написали фанаты в комментариях.
Однако некоторые подписчики обратили внимание, что пол на кадре «поплыл». Как и следовало ожидать, они заподозрили знаменитость в использовании фотошопа. Что ж, этот снимок никого не оставил равнодушным!
Ну да, пол искривлен. Но меня больше удивил стакан на морде лица. Это что значит и для чего нужно было? Она вообще в норме?