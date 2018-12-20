Все мы с нетерпением ждем новогодних каникул. А вы когда-нибудь задумывались, чем занимается во время зимних праздников наш президент?

1 2 3 ... 8 Многие задумываются, как Владимир Путин проводит новогодние праздники

На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью каналу «Россия 24», в котором рассказал, как Владимир Путин проводит зимние праздники.



По его словам, глава государства не может «на неделю уйти в новогоднюю нирвану», так как его рабочий график всегда непредсказуем.

«Я думаю, что президент даже не может себе позволить одного полного дня отдыха, потому что бумаги все равно идут, страна все равно живет», — объяснил Песков.

Однако раскрывать планы Владимира Владимировича на эти праздники он не стал.



Среди прочего, Дмитрий Сергеевич также поведал журналистам, что у президента нет мобильного телефона. «Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», — сказал Песков.



Он объяснил, что Владимир Путин получает информацию по Интернету через компьютер, а также по старинке — на бумаге.