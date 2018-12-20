На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью каналу «Россия 24», в котором рассказал, как Владимир Путин проводит зимние праздники.
По его словам, глава государства не может «на неделю уйти в новогоднюю нирвану», так как его рабочий график всегда непредсказуем.
Однако раскрывать планы Владимира Владимировича на эти праздники он не стал.
Среди прочего, Дмитрий Сергеевич также поведал журналистам, что у президента нет мобильного телефона. «Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», — сказал Песков.
Он объяснил, что Владимир Путин получает информацию по Интернету через компьютер, а также по старинке — на бумаге.