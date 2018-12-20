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    Симона Юнусова раскрыла тайну своего имени

    20.12.2018
    На днях 59-летняя Симона Юнусова поделилась в Инстаграме интересной историей о том, почему родители назвали ее именно так. Читать рассказ мамы Тимати увлекательнее любого романа!
    • Симона Юнусова
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      Симона Юнусова рассказала, что ее родители мечтали о мальчике, но родилась девочка
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    Имя Симона весьма необычное, а потому подписчицы мамы Тимати не раз задавали в комментариях вопрос, почему ее назвали именно так. На днях она наконец-то решила ответить им и рассказала весьма интересную историю.

    «Папа хотел сына, и эта идея полностью овладела мамой. За пару месяцев до рождения ребенка умер отец моего папы. У евреев не принято называть в честь живых и поэтому вопрос с именем не стоял. Будущего мальчика назвали Семеном», — начала свой рассказ Юнусова (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Когда узнали, что родилась девочка, очень расстроились — особенно бабушка Тимати, которая решила, что не оправдала надежды мужа.

    Слезами делу, как говорится, не поможешь, поэтому стали думать, как исправлять ситуацию. В столичных кинотеатрах тогда показывали фильм с участием французской актрисы Симоны Синьоре. Вот так Семен превратился в Симону.

    Мама рэпера отметила, что уже став взрослой и узнав эту историю, она наконец-то поняла, почему у нее были такие непростые отношения с собственной родительницей.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Instagram
    Теги:

    Симона Юнусова, Алиса Юнусова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Симона конечно себя мамой чувствует этой Алисы, а не бабушкой. Хорошо она выглядит. Шишка как суррогатная мать)

    • У кого то хлеб черствый, а у кого то брильянты мелкие

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