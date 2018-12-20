Симона Юнусова раскрыла тайну своего имени

Имя Симона весьма необычное, а потому подписчицы мамы Тимати не раз задавали в комментариях вопрос, почему ее назвали именно так. На днях она наконец-то решила ответить им и рассказала весьма интересную историю.
«Папа хотел сына, и эта идея полностью овладела мамой. За пару месяцев до рождения ребенка умер отец моего папы. У евреев не принято называть в честь живых и поэтому вопрос с именем не стоял. Будущего мальчика назвали Семеном», — начала свой рассказ Юнусова (орфография и пунктуация автора сохранены).
Слезами делу, как говорится, не поможешь, поэтому стали думать, как исправлять ситуацию. В столичных кинотеатрах тогда показывали фильм с участием французской актрисы Симоны Синьоре. Вот так Семен превратился в Симону.
Мама рэпера отметила, что уже став взрослой и узнав эту историю, она наконец-то поняла, почему у нее были такие непростые отношения с собственной родительницей.