Симона Юнусова раскрыла тайну своего имени

На днях 59-летняя Симона Юнусова поделилась в Инстаграме интересной историей о том, почему родители назвали ее именно так. Читать рассказ мамы Тимати увлекательнее любого романа!



1 2 3 4 5 6 Симона Юнусова рассказала, что ее родители мечтали о мальчике, но родилась девочка

Имя Симона весьма необычное, а потому подписчицы мамы Тимати не раз задавали в комментариях вопрос, почему ее назвали именно так. На днях она наконец-то решила ответить им и рассказала весьма интересную историю.



«Папа хотел сына, и эта идея полностью овладела мамой. За пару месяцев до рождения ребенка умер отец моего папы. У евреев не принято называть в честь живых и поэтому вопрос с именем не стоял. Будущего мальчика назвали Семеном», — начала свой рассказ Юнусова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Когда узнали, что родилась девочка, очень расстроились — особенно бабушка Тимати, которая решила, что не оправдала надежды мужа.

Слезами делу, как говорится, не поможешь, поэтому стали думать, как исправлять ситуацию. В столичных кинотеатрах тогда показывали фильм с участием французской актрисы Симоны Синьоре. Вот так Семен превратился в Симону.



Мама рэпера отметила, что уже став взрослой и узнав эту историю, она наконец-то поняла, почему у нее были такие непростые отношения с собственной родительницей.