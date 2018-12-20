20 декабря в российском YouTube состоялась премьера — победительница «Новой фабрики звезд» Гузель Хасанова представила клип на песню «Не о тебе». Примечательно в этом видео то, что главную роль в нем исполнил финалист скандального шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. Именно ему достался образ мужчины на одну ночь. Да-да, именно так!
В кадре героиня Хасановой, брошенная бойфрендом, знакомится с героем Коробкова в баре отеля. Без лишних слов и долгих переглядываний они поднимаются в номер. Ну а дальше все по знакомому сценарию...
«Еще раз убедился, что просто не смог бы жить без вас, мои любимые женщины! Вы лучшее, что со мной случалось в этой жизни!» — такими словами Коробков прокомментировал выход клипа.
Валентин, после таких слов мы не можем не поставить вам лайк!
Мужчина на одну ночь: Валентин Коробков снялся в провокационном клипе
20 декабря в российском YouTube состоялась премьера — победительница «Новой фабрики звезд» Гузель Хасанова представила клип на песню «Не о тебе». Примечательно в этом видео то, что главную роль в нем исполнил финалист скандального шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. Именно ему достался образ мужчины на одну ночь. Да-да, именно так!
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