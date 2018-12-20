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    Мужчина на одну ночь: Валентин Коробков снялся в провокационном клипе

    20.12.2018
    После участия в шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков стал звездой. Ему вручают премии, приглашают на интервью и снимают в музыкальных клипах. 

    20 декабря в российском YouTube состоялась премьера — победительница «Новой фабрики звезд» Гузель Хасанова представила клип на песню «Не о тебе». Примечательно в этом видео то, что главную роль в нем исполнил финалист скандального шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. Именно ему достался образ мужчины на одну ночь. Да-да, именно так!

    В кадре героиня Хасановой, брошенная бойфрендом, знакомится с героем Коробкова в баре отеля. Без лишних слов и долгих переглядываний они поднимаются в номер. Ну а дальше все по знакомому сценарию... 

    «Еще раз убедился, что просто не смог бы жить без вас, мои любимые женщины! Вы лучшее, что со мной случалось в этой жизни!» — такими словами Коробков прокомментировал выход клипа.

    Валентин, после таких слов мы не можем не поставить вам лайк!

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    Текст: Алена Петровская Фото: Instagram
    Теги:

    Гузель Хасанова, Валентин Коробков

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