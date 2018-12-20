Сообразили на троих: самые громкие измены-2018

К сожалению, и в этом году семейная жизнь некоторых отечественных и зарубежных знаменитых пар превратилась в настоящий кошмар из-за неверности одного из партнеров. Кому из звезд удалось простить измену, а кто решил навсегда расстаться с возлюбленным, рассказывает Woman.ru.

1 2 3 ... 24 Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

В конце июля этого года Ани Лорак выступала на фестивале «Жара» в Баку, а ее супруг Мурат Налчаджиоглу в это время не ждал жену, а развлекался с другой девушкой — тусовщицей Яной Беляевой. Папарацци удалось запечатлеть романтическое свидание пары в киевском баре, принадлежащем турецкому бизнесмену. После этого последовал целый ряд инсайдерских разоблачений, которые шокировали поклонников певицы

Неверность любимого человека — это всегда испытание отношений на прочность. Этот год, к сожалению, наглядно продемонстрировал, что большинство звездных пар, столкнувшихся с подобной проблемой, распадается. Так случилось и с Ольгой Бузовой, которая не смогла терпеть легкомысленное поведение победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева, и с Кети Топурией, которая не стала дожидаться, когда информация о неверности ее возлюбленного Гуфа станет достоянием всей страны.



Впрочем, в нашем сегодняшнем материале есть и другие примеры. Взять ту же историю Хлое Кардашьян, простившей Тристана Томпсона, которого не раз во время беременности возлюбленной заставали в компании молодых привлекательных моделей.

Звезда реалити-шоу по сей день смотрит на разгульное поведение своего избранника сквозь пальцы.

Мы не беремся судить, на чьей стороне правда, но предлагаем вам ознакомиться с самыми громкими изменами 2018 года, чтобы самим сделать выводы.