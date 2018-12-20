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    Сообразили на троих: самые громкие измены-2018

    20.12.2018
    К сожалению, и в этом году семейная жизнь некоторых отечественных и зарубежных знаменитых пар превратилась в настоящий кошмар из-за неверности одного из партнеров. Кому из звезд удалось простить измену, а кто решил навсегда расстаться с возлюбленным, рассказывает Woman.ru.
    • Ани Лорак
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      Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

      В конце июля этого года Ани Лорак выступала на фестивале «Жара» в Баку, а ее супруг Мурат Налчаджиоглу в это время не ждал жену, а развлекался с другой девушкой — тусовщицей Яной Беляевой. Папарацци удалось запечатлеть романтическое свидание пары в киевском баре, принадлежащем турецкому бизнесмену. После этого последовал целый ряд инсайдерских разоблачений, которые шокировали поклонников певицы 
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    Неверность любимого человека — это всегда испытание отношений на прочность. Этот год, к сожалению, наглядно продемонстрировал, что большинство звездных пар, столкнувшихся с подобной проблемой, распадается. Так случилось и с Ольгой Бузовой, которая не смогла терпеть легкомысленное поведение победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева, и с Кети Топурией, которая не стала дожидаться, когда информация о неверности ее возлюбленного Гуфа станет достоянием всей страны.

    Впрочем, в нашем сегодняшнем материале есть и другие примеры. Взять ту же историю Хлое Кардашьян, простившей Тристана Томпсона, которого не раз во время беременности возлюбленной заставали в компании молодых привлекательных моделей.

    Звезда реалити-шоу по сей день смотрит на разгульное поведение своего избранника сквозь пальцы.

    Мы не беремся судить, на чьей стороне правда, но предлагаем вам ознакомиться с самыми громкими изменами 2018 года, чтобы самим сделать выводы.  

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru, Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru, VK.com
    Теги:

    Алана Мамаева, Павел Мамаев, Колин Ферт, Кети Топурия, Яна Шевцова, Рэпер Guf (Алексей Долматов), Кортни Кардашьян, Ольга Бузова, Денис Лебедев, Хлое Кардашьян, Ани Лорак, Рейтинги звезд, Рейтинги звезд 2018

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Про жену Колина Ферта я не знала. Вот чего тетке не хватало, кто может объяснить? И ведь дядя этот страшон как смертный грех, ну вот как это?

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