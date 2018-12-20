Лекарство для сердца: пить или не пить?

Ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 1,2 миллиона человек. Однако своевременная их профилактика может предотвратить до 80% летальных исходов. Как позаботиться о здоровье сердца, читайте в нашем материале.

Эксперты рассказали, как позаботиться о здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине не умирает столько людей — около 18 миллионов человек ежегодно.



Компания «Гедеон Рихтер» пригласила экспертов, чтобы они рассказали, как позаботиться о здоровье сердца. По их мнению, 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить, соблюдая ряд профилактических мер.



Образ жизни играет огромную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-терапевт, профессор, доктор медицинских наук Галина Барышникова считает, что в этом вопросе особенно важно питание.

Нужно сократить количество потребляемой соли до 5 грамм в сутки и пополнить рацион продуктами, содержащими калий и магний.

Дефицит этих элементов в организме приводит к нарушению сердечного ритма, колебанию артериального давления, головокружениям, мышечным спазмам, нарушениям сна и снижению работоспособности.



«Наиболее богаты калием и магнием бананы, курага, листья салата, морепродукты, картофель, орехи и шоколад. Однако для суточного восполнения калия необходимо съесть, например, шесть бананов. Это довольно много и вряд ли кто-то будет есть их в таком количестве каждый день. Поэтому на помощь сердцу приходят такие препараты, как «Панангин» или «Панангин Форте», содержащие калий и магний в форме органических, естественных для организма человека, солей-аспарагинатов», — поведала Галина Барышникова.



Кроме того, врач советует увеличить физическую активность до 30 минут в день и в принципе следить за своим весом: индекс массы тела не должен превышать 25 кг/м2, а объём талии должен в любом возрасте оставаться в пределах 94 см у мужчин и 80 см у женщин. Отказ от курения также повысит шансы избежать проблем с сердцем.

Бокал красного сухого вина в день очень полезен для здоровья сердца

Также доказано, что употребление красного сухого вина снижает риск возникновения сердечных приступов в 2 раза. Оно не позволяет человеку набрать избыточную массу тела, расщепляет жировые соединения, выводит лишний холестерин из крови. Кроме того, этот напиток способствует ускорению метаболизма и похудению.



Шеф-сомелье SimpleWineBar Ольга Герасимова объяснила, что в красном вине содержатся танины, флавоноиды и ресвератрол, которые очищают организм от солей тяжелых металлов, вредных веществ, благотворно влияют на состояние сосудов, предотвращают формирование тромбов, защищают организм от онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, стабилизируют концентрацию сахара в крови и предотвращают распространение бактериальных и вирусных инфекций.



Однако главное — не переусердствовать. Помните, что мужчина может выпить 200 мл красного сухого вина в день, а женщина — не более 120 мл.