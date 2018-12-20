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    Что за диво этот Иво! Как сегодня выглядят зарубежные красавцы девяностых

    20.12.2018
    В этом материале мы вспомним главных кинокрасавцев 1990-х и расскажем, как сложилась их жизнь и удалось ли им пронести свою сексуальность сквозь года.
    • Факундо Арана
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      Факундо Арана, 46 лет 

      Голубоглазый блондин, сын миллиардера, романтик — ну просто мечта, а не мужчина. Именно таким предстал перед нами Факундо Арана в конце девяностых, сыграв Иво в сериале «Дикий ангел». Даже не знаем, кому повезло больше: Орейро с Арана или ему с ней…  
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    Девяностые были богаты на различные фильмы и сериалы, которые многие с удовольствием пересматривают и сегодня.

    Но давайте подумаем: что именно нас так цепляло в этих мыльных операх? Сюжет? Непривычная заморская жизнь?

    А теперь посмотрим правде в глаза и признаемся: многие фильмы и сериалы мы обожали из-за их главных героев — статных красавцев, которые одним своим появлением на экране скрашивали суровые будни российских женщин.

    Ну кто не мечтал о таком бойфренде, как Иво из «Дикого ангела», или о весельчаке Джоуи из «Друзей»? С тех пор прошло много лет — наши кумиры изменились до неузнаваемости. Вам интересно узнать, кто из них не утратил своего огня, а кто распустился и перестал быть усладой для глаз? Подробности в нашей фотогалерее.

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: agentur-lambsdorff.de, Instagram, Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Legion-Media.ru
    Теги:

    Джейсон Пристли, Мэтт Леблан, Микки Рурк, Дэвид Духовны, Киану Ривз, Джонни Депп, Ричард Гир, Джулия Робертс, Факундо Арана

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • У кого не поплыл овал лица, тот и лицо сохранил, даже морщины не портят. Иво, ты лучший))

    • Эдриан Пол впечатлил👍 И многие хорошо выглядят

    • Никогда не понимала красоты Факундо Орана и Патрика Пьюидеба. Как по мне, так оба ну никакие совсем. Прошла бы мимо и не заметила. А Эдриан Пол порадовал, почти не изменился, молодец. И Гир тоже красив до сих пор, хотя и постарел-поседел. Остальные более-менее, но конечно уже не то, что в молодые годы, увы. Депп стал ужасен.

    • Этот иво на купера похож

    • Иво, Джоуи и Гир в молодости были просто ухх :)

    • Что-то не всем идет щетина. Выглядят неряшливо и неухоженно.

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