Что за диво этот Иво! Как сегодня выглядят зарубежные красавцы девяностых

В этом материале мы вспомним главных кинокрасавцев 1990-х и расскажем, как сложилась их жизнь и удалось ли им пронести свою сексуальность сквозь года.

1 2 3 ... 27 Факундо Арана, 46 лет

Голубоглазый блондин, сын миллиардера, романтик — ну просто мечта, а не мужчина. Именно таким предстал перед нами Факундо Арана в конце девяностых, сыграв Иво в сериале «Дикий ангел». Даже не знаем, кому повезло больше: Орейро с Арана или ему с ней…

Девяностые были богаты на различные фильмы и сериалы, которые многие с удовольствием пересматривают и сегодня.

Но давайте подумаем: что именно нас так цепляло в этих мыльных операх? Сюжет? Непривычная заморская жизнь?

А теперь посмотрим правде в глаза и признаемся: многие фильмы и сериалы мы обожали из-за их главных героев — статных красавцев, которые одним своим появлением на экране скрашивали суровые будни российских женщин.



Ну кто не мечтал о таком бойфренде, как Иво из «Дикого ангела», или о весельчаке Джоуи из «Друзей»? С тех пор прошло много лет — наши кумиры изменились до неузнаваемости. Вам интересно узнать, кто из них не утратил своего огня, а кто распустился и перестал быть усладой для глаз? Подробности в нашей фотогалерее.