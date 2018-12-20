Что за диво этот Иво! Как сегодня выглядят зарубежные красавцы девяностых

Девяностые были богаты на различные фильмы и сериалы, которые многие с удовольствием пересматривают и сегодня.
А теперь посмотрим правде в глаза и признаемся: многие фильмы и сериалы мы обожали из-за их главных героев — статных красавцев, которые одним своим появлением на экране скрашивали суровые будни российских женщин.
Ну кто не мечтал о таком бойфренде, как Иво из «Дикого ангела», или о весельчаке Джоуи из «Друзей»? С тех пор прошло много лет — наши кумиры изменились до неузнаваемости. Вам интересно узнать, кто из них не утратил своего огня, а кто распустился и перестал быть усладой для глаз? Подробности в нашей фотогалерее.