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    Как сложится судьба у главных звездных пар 2018 года: прогнозирует физиогномист

    23.12.2018
    Кто главный в паре Тодоренко-Топалов? Сколько продержится брак Шнурова и Абрамовой? Есть ли у Камиллы Морроне шансы стать женой Леонардо Ди Каприо? По просьбе Woman.ru физиогномист изучил звезд, закрутивших роман в 2018-м, и рассказал, какое будущее их ждет.
    • Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили
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      Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

      Резо Гигинеишвили повезло — в его жизни всегда есть Надежда. С 2010 по 2017 год это была Михалкова, а с весны 2018-го — Оболенцева. Одна из главных it-girl столичной тусовки и грузинский режиссер подтвердили свой роман на церемонии открытия «Кинотавра». Сплетники гадают, сколько еще продержится их пара, мы же предлагаем высказаться на эту тему специалисту.

      Комментарий Светланы: Как ни странно, но у этой пары я вижу очень хорошие перспективы. Репутация Резо сначала меня насторожила, но при внимательном рассмотрении я увидела, что у Надежды есть все шансы стать значимой женщиной в жизни этого мужчины
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    Уходящий год нельзя назвать богатым на громкие звездные романы. К счастью, и расставаний было не так уж и много. И все же 2018-й запомнится нам неожиданной для многих (но не для всех) связью Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, тайными отношениями Регины Тодоренко и Влада Топалова, встречей Леонардо Ди Каприо и никому неизвестной Камиллы Морроне и другими звездными союзами.

    Некоторые из них за прошедшие 12 месяцев успели не только закрутить «шуры-муры», но и жениться и даже обзавестись потомством!

    Многих это насторожило: не слишком ли они торопятся? И вообще, что ждет тех, кто встретил свою любовь в год Желтой Собаки?

    Мы не стали задавать этот вопрос астрологу (в любви все же не стоит ориентироваться на предсказания звезд), а обратились к физиогномисту Светлане Филатовой (для всех читательниц Woman.ru она приготовила подарок) с просьбой изучить лица звездных пар и оценить их совместное будущее. Специалист не только подтвердила некоторые из наших догадок, но и смогла удивить весьма неожиданными вердиктами.

    Хотите узнать, в какой знаменитой паре он «палач», а она — «жертва», кто мог бы стать идеальной девушкой Леонардо Ди Каприо, но таковой не является, и кому из звездных новобрачных дают максимум три года? Тогда скорее читайте наш материал.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
    Теги:

    Леонардо Ди Каприо, Ник Джонас, Приянка Чопра, Лили-Роуз Депп, Хайди Клум, Том Каулитц, Джесси Джей, Ченнинг Татум, Рэпер Элджей, Настя Ивлеева, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Сергей Шнуров, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили, Физиогномика

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Здесь и к физиогномисту не ходи...и так все ясно,зная историю жизни каждого, особенно Ли Каприо. Сколько он их поменял уже. Приянка действительно ничего хорошего от брака не получит...будут мучаться. Топалову удобно с Тодоренко-общая цель ребенок их сближает...И здесь черты лица в постановке диагноза взаимоотношений играют совсем не первую роль.

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