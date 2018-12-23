Как сложится судьба у главных звездных пар 2018 года: прогнозирует физиогномист

- Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили повезло — в его жизни всегда есть Надежда. С 2010 по 2017 год это была Михалкова, а с весны 2018-го — Оболенцева. Одна из главных it-girl столичной тусовки и грузинский режиссер подтвердили свой роман на церемонии открытия «Кинотавра». Сплетники гадают, сколько еще продержится их пара, мы же предлагаем высказаться на эту тему специалисту.Комментарий Светланы: Как ни странно, но у этой пары я вижу очень хорошие перспективы. Репутация Резо сначала меня насторожила, но при внимательном рассмотрении я увидела, что у Надежды есть все шансы стать значимой женщиной в жизни этого мужчиныСмотреть галерею
Уходящий год нельзя назвать богатым на громкие звездные романы. К счастью, и расставаний было не так уж и много. И все же 2018-й запомнится нам неожиданной для многих (но не для всех) связью Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, тайными отношениями Регины Тодоренко и Влада Топалова, встречей Леонардо Ди Каприо и никому неизвестной Камиллы Морроне и другими звездными союзами.
Многих это насторожило: не слишком ли они торопятся? И вообще, что ждет тех, кто встретил свою любовь в год Желтой Собаки?
Мы не стали задавать этот вопрос астрологу (в любви все же не стоит ориентироваться на предсказания звезд), а обратились к физиогномисту Светлане Филатовой (для всех читательниц Woman.ru она приготовила подарок) с просьбой изучить лица звездных пар и оценить их совместное будущее. Специалист не только подтвердила некоторые из наших догадок, но и смогла удивить весьма неожиданными вердиктами.
Хотите узнать, в какой знаменитой паре он «палач», а она — «жертва», кто мог бы стать идеальной девушкой Леонардо Ди Каприо, но таковой не является, и кому из звездных новобрачных дают максимум три года? Тогда скорее читайте наш материал.