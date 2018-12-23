Как сложится судьба у главных звездных пар 2018 года: прогнозирует физиогномист

Кто главный в паре Тодоренко-Топалов? Сколько продержится брак Шнурова и Абрамовой? Есть ли у Камиллы Морроне шансы стать женой Леонардо Ди Каприо? По просьбе Woman.ru физиогномист изучил звезд, закрутивших роман в 2018-м, и рассказал, какое будущее их ждет.



1 2 3 ... 38 Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили



Резо Гигинеишвили повезло — в его жизни всегда есть Надежда. С 2010 по 2017 год это была Михалкова, а с весны 2018-го — Оболенцева. Одна из главных it-girl столичной тусовки и грузинский режиссер подтвердили свой роман на церемонии открытия «Кинотавра». Сплетники гадают, сколько еще продержится их пара, мы же предлагаем высказаться на эту тему специалисту.

Комментарий Светланы: Как ни странно, но у этой пары я вижу очень хорошие перспективы. Репутация Резо сначала меня насторожила, но при внимательном рассмотрении я увидела, что у Надежды есть все шансы стать значимой женщиной в жизни этого мужчины

Резо Гигинеишвили повезло — в его жизни всегда есть Надежда. С 2010 по 2017 год это была Михалкова, а с весны 2018-го — Оболенцева. Одна из главных it-girl столичной тусовки и грузинский режиссер подтвердили свой роман на церемонии открытия «Кинотавра». Сплетники гадают, сколько еще продержится их пара, мы же предлагаем высказаться на эту тему специалисту.

Уходящий год нельзя назвать богатым на громкие звездные романы. К счастью, и расставаний было не так уж и много. И все же 2018-й запомнится нам неожиданной для многих (но не для всех) связью Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, тайными отношениями Регины Тодоренко и Влада Топалова, встречей Леонардо Ди Каприо и никому неизвестной Камиллы Морроне и другими звездными союзами.

Некоторые из них за прошедшие 12 месяцев успели не только закрутить «шуры-муры», но и жениться и даже обзавестись потомством!

Многих это насторожило: не слишком ли они торопятся? И вообще, что ждет тех, кто встретил свою любовь в год Желтой Собаки?



Мы не стали задавать этот вопрос астрологу (в любви все же не стоит ориентироваться на предсказания звезд), а обратились к физиогномисту Светлане Филатовой (для всех читательниц Woman.ru она приготовила подарок) с просьбой изучить лица звездных пар и оценить их совместное будущее. Специалист не только подтвердила некоторые из наших догадок, но и смогла удивить весьма неожиданными вердиктами.



Хотите узнать, в какой знаменитой паре он «палач», а она — «жертва», кто мог бы стать идеальной девушкой Леонардо Ди Каприо, но таковой не является, и кому из звездных новобрачных дают максимум три года? Тогда скорее читайте наш материал.