«9,2 килограмма счастья»: Анастасия Шубская показала новое фото с четырехмесячным сыном

18 августа Анастасия Шубская родила своему мужу Александру Овечкину сына Сергея. После появления на свет крохи молодая мама не так уж и часто обновляет свой аккаунт в популярной соцсети. Как правило, супруга хоккеиста делится селфи, совместными кадрами с любимым мужчиной или демонстрирует новые аутфиты. А вот снимки с ребенком, которому недавно исполнилось четыре месяца, — большая редкость.
На днях знаменитость все же решила показать подросшего сына. Анастасия опубликовала новую инстаграм-историю: на фотографии она одной рукой держит ребенка, а другой — делает селфи в зеркале.
Жена 33-летнего Александра Овечкина позировала в черных футболке и легинсах, демонстрируя стройные ноги. Судя по всему, она окончательно вернулась в форму после рождения первенца.