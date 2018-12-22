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    «9,2 килограмма счастья»: Анастасия Шубская показала новое фото с четырехмесячным сыном

    22.12.2018
    В августе этого года Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые стали родителями. В отличие от многих своих коллег, супруги крайне редко делятся фотографиями сына с фанатами. На днях 25-летняя знаменитость все же опубликовала снимок с подросшим малышом в соцсети.

    18 августа Анастасия Шубская родила своему мужу Александру Овечкину сына Сергея. После появления на свет крохи молодая мама не так уж и часто обновляет свой аккаунт в популярной соцсети. Как правило, супруга хоккеиста делится селфи, совместными кадрами с любимым мужчиной или демонстрирует новые аутфиты. А вот снимки с ребенком, которому недавно исполнилось четыре месяца, — большая редкость.

    На днях знаменитость все же решила показать подросшего сына. Анастасия опубликовала новую инстаграм-историю: на фотографии она одной рукой держит ребенка, а другой — делает селфи в зеркале.

    «9,2 килограмма счастья», — подписала кадр Анастасия Шубская.

    Жена 33-летнего Александра Овечкина позировала в черных футболке и легинсах, демонстрируя стройные ноги. Судя по всему, она окончательно вернулась в форму после рождения первенца.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Это она так вытягивает себя на фото,что кажется сейчас уткнется макушкой в потолок? Сомневаюсь,что у них потолки высотой в 2 м)

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