«9,2 килограмма счастья»: Анастасия Шубская показала новое фото с четырехмесячным сыном

В августе этого года Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые стали родителями. В отличие от многих своих коллег, супруги крайне редко делятся фотографиями сына с фанатами. На днях 25-летняя знаменитость все же опубликовала снимок с подросшим малышом в соцсети.

1 2 3 ... 8 Анастасия Шубская поделилась новым снимком с сыном

18 августа Анастасия Шубская родила своему мужу Александру Овечкину сына Сергея. После появления на свет крохи молодая мама не так уж и часто обновляет свой аккаунт в популярной соцсети. Как правило, супруга хоккеиста делится селфи, совместными кадрами с любимым мужчиной или демонстрирует новые аутфиты. А вот снимки с ребенком, которому недавно исполнилось четыре месяца, — большая редкость.



На днях знаменитость все же решила показать подросшего сына. Анастасия опубликовала новую инстаграм-историю: на фотографии она одной рукой держит ребенка, а другой — делает селфи в зеркале.

«9,2 килограмма счастья», — подписала кадр Анастасия Шубская.

Жена 33-летнего Александра Овечкина позировала в черных футболке и легинсах, демонстрируя стройные ноги. Судя по всему, она окончательно вернулась в форму после рождения первенца.