Стеша Маликова поделилась снимком с младшим братом и назвала 2018-й самым счастливым годом в своей жизни

В начале этого года Стефания Маликова стала старшей сестрой и теперь с радостью нянчится с маленьким Марком. На днях 18-летняя девушка опубликовала на своей странице в Инстаграме милый кадр с малышом.

1 2 3 ... 8 Стефания Маликова опубликовала в Инстаграме фотографию с подросшим братом Марком

В январе 2019 года сыну Дмитрия и Елены Маликовых исполнится один год. Знаменитости до последнего скрывали, что вновь станут родителями даже от своей дочери Стефании. Новость о пополнении в семье стала большим сюрпризом для девушки, тем не менее она очень обрадовалась появлению младшего брата.



На днях студентка МГИМО разместила в своем аккаунте в соцсети милый кадр с подросшим мальчиком. На снимке Стефания позировала на лестнице, а на руках у нее сидел 11-месячный Марк.

«Уходящий 2018-й стал самым счастливым годом в моей жизни», — подписала кадр девушка.

Большей части подписчиков снимок Стефании Маликовой с братом показался очень милым, и они оставили под ним множество теплых комментариев. «Стефания, какое классное фото с братиком!», «Невероятное чудо и нежность! Вы с братом просто чудесны!», «Пусть будет так и дальше, Стешенька! Какие же вы милые с Маркушей!» — отметили фолловеры. Буквально на днях девушка рассказывала, что ждет не дождется Нового года, который станет для Марка первым.