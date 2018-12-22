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    Стеша Маликова поделилась снимком с младшим братом и назвала 2018-й самым счастливым годом в своей жизни

    22.12.2018
    В начале этого года Стефания Маликова стала старшей сестрой и теперь с радостью нянчится с маленьким Марком. На днях 18-летняя девушка опубликовала на своей странице в Инстаграме милый кадр с малышом.
    • Стефания Маликова
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      Стефания Маликова опубликовала в Инстаграме фотографию с подросшим братом Марком
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    В январе 2019 года сыну Дмитрия и Елены Маликовых исполнится один год. Знаменитости до последнего скрывали, что вновь станут родителями даже от своей дочери Стефании. Новость о пополнении в семье стала большим сюрпризом для девушки, тем не менее она очень обрадовалась появлению младшего брата.

    На днях студентка МГИМО разместила в своем аккаунте в соцсети милый кадр с подросшим мальчиком. На снимке Стефания позировала на лестнице, а на руках у нее сидел 11-месячный Марк.

    «Уходящий 2018-й стал самым счастливым годом в моей жизни», — подписала кадр девушка.

    Большей части подписчиков снимок Стефании Маликовой с братом показался очень милым, и они оставили под ним множество теплых комментариев. «Стефания, какое классное фото с братиком!», «Невероятное чудо и нежность! Вы с братом просто чудесны!», «Пусть будет так и дальше, Стешенька! Какие же вы милые с Маркушей!» — отметили фолловеры. Буквально на днях девушка рассказывала, что ждет не дождется Нового года, который станет для Марка первым.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Стефания Маликова, Дмитрий Маликов, Елена Маликова

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • У Стеши с каждым годом все шире и шире лицо. Мальчик, вроде как, не в их породу.

    • Кажутся приятными людьми когда искренне себя ведут,но многое странно в их жизни

    • Как хорошо, что она радуется и не ревнует.

    • Гость

      У Стеши с каждым годом все шире и шире лицо. Мальчик, вроде как, не в их породу.

      А Вам вообще кто-нибудь нравится? Вы считаете себя красивой?

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