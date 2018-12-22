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    Кортни Кардашьян боится, что Скотт Дисик сделает Софии Ричи предложение на праздниках

    22.12.2018
    Бывший возлюбленный Кортни Кардашьян Скотт Дисик уже полтора года встречается с Софией Ричи. Поговаривают, что 35-летний предприниматель наконец решил остепениться и попросить 20-летнюю девушку стать его женой. Однако 39-летняя звезда реалити совсем не рада за бывшего.
    • Скотт Дисик, София Ричи
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      В последнее время в западной прессе активно ходят слухи о том, что Скотт Дисик собирается жениться на Софии Ричи
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    Летом 2015 года Кортни Кардашьян и Скотт Дисик в очередной раз расстались. Как оказалось, окончательно. Знаменитость переключилась на молодых парней с модельной внешностью. Бывший от нее не отставал: в 2017-м бизнесмен начал встречаться с юной Софией Ричи. Отец модели, известный певец Лайонел Ричи, был против ее отношений с многодетным предпринимателем. Впрочем, препятствовать счастью дочери артист не стал.

    Недавно же стало известно, что Скотт наконец готов остепениться. По слухам, он созрел для того, чтобы сделать Софии предложение руки и сердца.

    Но Кортни Кардашьян, на которой за почти 10 лет отношений бизнесмен так и не женился, совсем не рада этому.

    «У Кортни по-прежнему остались чувства к Скотту. Она очень расстроится, если он женится на другой», — сообщил инсайдер из окружения старшей из сестер Кардашьян изданию Hollywood Life. По версии информатора, звезда Инстаграма не теряет надежды вернуть отца своих детей, который за последние пару лет изменился в лучшую сторону. Мол, Кортни неприятно осознавать, что молодой сопернице удалось то, чего она не могла добиться годами.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Скотт Дисик, София Ричи, Кортни Кардашьян

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