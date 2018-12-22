Вдова Дмитрия Марьянова призналась, что актер много лет страдал от алкогольной зависимости и чуть не умер в 2016-м

На днях Ксения Бик, вдова скончавшегося в прошлом году Дмитрия Марьянова, заинтриговала пользователей Сети посланием о том, что «идет в бой». 22 декабря стало ясно, что же подразумевала женщина: она дала первое с момента смерти мужа интервью, в котором отреагировала на обвинения в его смерти.

1 2 3 4 5 6 7 Ксения Бик пришла в студию программы «Эксклюзив»

Актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017-го. В прессе ходили самые разные слухи о причинах смерти знаменитости. Дошло до того, что в случившемся стали обвинять вдову звезды картины «Выше радуги» Ксению Бик. На днях женщина наконец решила нарушить молчание, которое хранила целый год, и пришла на программу Дмитрия Борисова «Эксклюзив». «Большинство думали, что мне есть, что скрывать. Год прошел в переустановке ценностей. Я считала своей миссией оградить семью от любых проникновений. Сегодня я в какой-то мере совершаю каминг-аут», — начала Бик.

В ходе передачи она призналась, что супруг долгое время страдал от алкогольной зависимости.

По словам Ксении, Дмитрий не мог самостоятельно справиться с болезнью, а лечиться не хотел, чтобы не привлекать лишнего внимания к проблеме. Осенью прошлого года актер все же согласился лечь в реабилитационный центр, в котором в свое время помогли его знакомым.



Бик рассказала, что Марьянов пробовал разные методики, но все безуспешно. Выяснилось, что летом 2016-го актер уже оказывался на грани жизни и смерти: у него сильно болела нога, из-за чего было решено обратиться в больницу. Тогда медики обнаружили у Дмитрия тромб и настаивали на госпитализации, но тот отказался. Ксения следила за тем, чтобы муж выполнял предписания врачей — в противном случае, он мог «умереть у нее на руках». После этого актер даже отказался от курения, но распрощаться с другой вредной привычкой самостоятельно не мог.



Ксения также заявила, что в смерти мужа ее обвиняли те люди, с которыми она лично не была знакома. По словам женщины, ее никогда не преследовали меркантильные интересы, и она хочет честно поделить наследство между родственниками покойного супруга.