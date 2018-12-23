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    Ксения Бородина и Курбан Омаров с размахом отпраздновали трехлетие своей дочери Теоны

    23.12.2018
    22 декабря дочери Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теоне исполнилось три года. В честь этого события счастливые родители устроили грандиозную вечеринку.
    • Ксения Бородина, Теона Омарова , Курбан Омаров
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      Ксения Бородина и Курбан Омаров устроили вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Теоны
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    На протяжении последних нескольких недель 35-летняя Ксения Бородина активно готовилась к празднованию трехлетия своей младшей дочери Теоны. Малышка с нетерпением ждала дня рождения и практически каждый день спрашивала у родителей, что же они ей подарят.

    «Ровно 3 года назад ты появилась на свет и сразу же все закрутила вокруг себя, взяла нас с папой и превратила в самых бесхребетных существ на земле. Хорошо, что ты не умеешь читать и не прочитаешь тут сейчас, как ты в свои 3 годика научилась нами управлять, как у тебя с большой неожиданностью для нас оказались все рычаги давления и все пульты от нас и наших сердец», — написала ведущая «Дома-2» на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Сюрпризы начались с самого утра: родители украсили гостиную воздушными шарами и выставили презенты на самое видное место.

    Затем вся семья отправилась на вечеринку в новый ресторан Ксении и Курбана, открытие которого как раз совпало с праздником их малышки.

    На день рождения дочери Бородина и Омарова пригласили и своих друзей, которые также пришли с детьми. Среди гостей были замечены Дарья и Сергей Пынзарь с сыновьями и другие звезды «Дома-2». Пока взрослые сидели за столом, юных гостей развлекали аниматоры и фокусники. Особенно малышам понравилось шоу дрессированных собак. Гвоздем программы стал огромный праздничный торт, который создал известный кондитер Ренат Агзамов. Когда детская часть праздника завершилась, взрослые большой компанией отправились в караоке.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Бородина, Теона Омарова , Курбан Омаров, Дарья Пынзарь

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Мне понравилось, сама мама малолетних детей, НО девочка уже с утра в нарядном платье, ради фото и видео?? Обычно детки проснутся и скорее бегут свои подарки открывать ( хотя и бежать не надо, в детской и оставляем с ночи подарки ), я обычно новые пижамки с вечера одеваю и на фото они в пижамках и с подарками.

    • Молодец Ксюша. Не знаю, почему ее так многие не любят? Хваткая, дерзкая, но мама она отличная, все для детей делает. И по сравнению со своей напарницей выглядит более успешной - красивый дом, красивые дети, еще и детский центр открыла вчера. Вот кто работает без устали и не сидит на месте, и все успевает

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