«Не вмешивайтесь, не судите»: Ксения Собчак отреагировала на слухи о разрыве с мужем

В прессе уже не первый день обсуждаются сплетни о возможном расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. Знаменитости не давали никаких комментариев на эту тему. Теперь же медиадива решила прервать молчание.

1 2 3 ... 8 В российских СМИ не первый день муссируются слухи о разрыве Ксении Собчак и Максима Виторгана

В середине декабря многие российские СМИ распространили информацию о том, что брак 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана трещит по швам. Якобы журналистка увлеклась театральным режиссером Константином Богомоловым, вместе с которым ее заметили на премьере фильма «Дом, который построил Джек». Пока супруги не дают никаких комментариев на этот счет, но внимательные поклонники заметили, что и Ксения, и Максим перестали носить обручальные кольца. Мол, на новых снимках в соцсетях селебы появляются уже без «непростых украшений».

23 декабря Собчак наконец отреагировала на слухи в свойственной ей манере — она опубликовала в Инстаграме свою фотографию, которую сопроводила подписью с цитатой индийского философа Ошо.

«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое», — написала Ксения.



Слова журналистки еще больше запутали ее поклонников. Одни посчитали, что таким образом звезда подтверждает многочисленные сплетни и просит дать ей время, чтобы во всем разобраться. Другие же уверены, что Собчак намекает на то, что в ее семье все по-прежнему хорошо, а хейтерам стоит следить за собой. В общем, в комментариях к посту развернулись жаркие дискуссии.