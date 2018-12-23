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    «Не вмешивайтесь, не судите»: Ксения Собчак отреагировала на слухи о разрыве с мужем

    23.12.2018
    В прессе уже не первый день обсуждаются сплетни о возможном расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. Знаменитости не давали никаких комментариев на эту тему. Теперь же медиадива решила прервать молчание.
    • Ксения Собчак, Максим Виторган
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      В российских СМИ не первый день муссируются слухи о разрыве Ксении Собчак и Максима Виторгана
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    В середине декабря многие российские СМИ распространили информацию о том, что брак 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана трещит по швам. Якобы журналистка увлеклась театральным режиссером Константином Богомоловым, вместе с которым ее заметили на премьере фильма «Дом, который построил Джек». Пока супруги не дают никаких комментариев на этот счет, но внимательные поклонники заметили, что и Ксения, и Максим перестали носить обручальные кольца. Мол, на новых снимках в соцсетях селебы появляются уже без «непростых украшений».

    23 декабря Собчак наконец отреагировала на слухи в свойственной ей манере — она опубликовала в Инстаграме свою фотографию, которую сопроводила подписью с цитатой индийского философа Ошо.

    «Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое», — написала Ксения.

    Слова журналистки еще больше запутали ее поклонников. Одни посчитали, что таким образом звезда подтверждает многочисленные сплетни и просит дать ей время, чтобы во всем разобраться. Другие же уверены, что Собчак намекает на то, что в ее семье все по-прежнему хорошо, а хейтерам стоит следить за собой. В общем, в комментариях к посту развернулись жаркие дискуссии.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Собчак, Максим Виторган

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Послание таково- так тебе и надо.

    • Шоб я сдохла, если я хоть как-то буду вмешиваться в этот развод. И менять тоже ничего и никого не собираюсь. А вот потрендеть на эту тему на Вумане, завсегда готова, пишите исчо.

    • что, серьезно, что ли?? Я была уверена, что это утки про Богомолова.

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