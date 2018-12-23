Алена Шишкова с дочкой, Тимати и его мамой активно готовятся к празднованию Нового года

Алена Шишкова и Тимати давно не вместе, но даже после расставания смогли сохранить теплые отношения. На днях модель опубликовала в соцсети совместные фотографии с бывшим, его матерью Симоной Юнусовой и дочерью Алисой и поздравила фанатов с наступающими праздниками.

1 2 3 ... 8 Алена Шишкова поделилась с фанатами новыми семейными снимками

Сохранить дружеские отношения после разрыва — непростая задача. Однако 35-летний Тимати и 26-летняя Алена Шишкова прекрасно справляются с этой миссией: экс-возлюбленные нередко проводят вместе семейные праздники и продолжают хорошо общаться ради 4-летней дочери Алисы. Кроме того, модель обожает Симону Юнусову, маму Тимати, и эти чувства взаимны.

В преддверии Нового года семья собралась вместе и сделала несколько памятных снимков.

На фотографиях, которые Шишкова разместила в Инстаграме, она позировала с бывшим, его родительницей и маленькой дочкой на фоне украшенной елки. Главной звездой съемки, разумеется, стала Алиса, надевшая костюм феи. Кадры знаменитость подписала коротко: «С Наступающим!».



Поклонникам Алены очень понравились снимки, и они пожелали ей и дальше сохранять гармонию в отношениях с близкими. «Так приятно смотреть на вас, когда вы вместе», «Столько любви и нежности в этих фото. Как же это прекрасно и душевно», «Какая красивая семья!» — написали фолловеры в комментариях к посту.