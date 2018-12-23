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    Алена Шишкова с дочкой, Тимати и его мамой активно готовятся к празднованию Нового года

    23.12.2018
    Алена Шишкова и Тимати давно не вместе, но даже после расставания смогли сохранить теплые отношения. На днях модель опубликовала в соцсети совместные фотографии с бывшим, его матерью Симоной Юнусовой и дочерью Алисой и поздравила фанатов с наступающими праздниками.

    Сохранить дружеские отношения после разрыва — непростая задача. Однако 35-летний Тимати и 26-летняя Алена Шишкова прекрасно справляются с этой миссией: экс-возлюбленные нередко проводят вместе семейные праздники и продолжают хорошо общаться ради 4-летней дочери Алисы. Кроме того, модель обожает Симону Юнусову, маму Тимати, и эти чувства взаимны.

    В преддверии Нового года семья собралась вместе и сделала несколько памятных снимков.

    На фотографиях, которые Шишкова разместила в Инстаграме, она позировала с бывшим, его родительницей и маленькой дочкой на фоне украшенной елки. Главной звездой съемки, разумеется, стала Алиса, надевшая костюм феи. Кадры знаменитость подписала коротко: «С Наступающим!».

    Поклонникам Алены очень понравились снимки, и они пожелали ей и дальше сохранять гармонию в отношениях с близкими. «Так приятно смотреть на вас, когда вы вместе», «Столько любви и нежности в этих фото. Как же это прекрасно и душевно», «Какая красивая семья!» — написали фолловеры в комментариях к посту. 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Алена Шишкова, Алиса Юнусова, Симона Юнусова, Тимати

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • У Шишковой так смешно ноги отфотошопЛены. Ну никак не может она без этого 🙈

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