«Татьяна — моя любовь»: Богатырев открыто заговорил о чувствах к Арнтгольц

В середине декабря стало известно о том, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев встречаются. На днях актер публично признался в любви своей знаменитой избраннице.

1 2 3 4 5 6 7 Марк Богатырев публично признался в любви Татьяне Арнтгольц

22 декабря Марку Богатыреву исполнилось 34 года. Звезда сериала «Кухня» редко делится подробностями личной жизни, вот и не стал рассказывать подписчикам в Инстаграме, как отпраздновал свой день рождения.

Впрочем, на откровения актера все же неожиданно потянуло — он решил признаться в любви своей девушке, 36-летней Татьяне Арнтгольц.

«Это был потрясающий год! Спасибо всем, кто был рядом, спасибо Богу, что встретил тебя, Татьяна — моя любовь... Спасибо всем, кто думал и смотрел... спасибо всему этому большому миру за теплоту и нескончаемую любовь», — написал Марк под своим новым снимком в соцсети.



Свой роман Богатырев и Арнтгольц долгое время скрывали. Влюбленные впервые появились вместе на публике 17 декабря этого года — они побывали на премьере нового фильма Тимура Бекмамбетова «Елки последние».



Отметим, что Татьяна и Марк познакомились еще в 2017 году на съемочной площадке драматического сериала «Наживка для ангела».