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    «Татьяна — моя любовь»: Богатырев открыто заговорил о чувствах к Арнтгольц

    23.12.2018
    В середине декабря стало известно о том, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев встречаются. На днях актер публично признался в любви своей знаменитой избраннице.

    22 декабря Марку Богатыреву исполнилось 34 года. Звезда сериала «Кухня» редко делится подробностями личной жизни, вот и не стал рассказывать подписчикам в Инстаграме, как отпраздновал свой день рождения.

    Впрочем, на откровения актера все же неожиданно потянуло — он решил признаться в любви своей девушке, 36-летней Татьяне Арнтгольц.

    «Это был потрясающий год! Спасибо всем, кто был рядом, спасибо Богу, что встретил тебя, Татьяна — моя любовь... Спасибо всем, кто думал и смотрел... спасибо всему этому большому миру за теплоту и нескончаемую любовь», — написал Марк под своим новым снимком в соцсети.

    Свой роман Богатырев и Арнтгольц долгое время скрывали. Влюбленные впервые появились вместе на публике 17 декабря этого года — они побывали на премьере нового фильма Тимура Бекмамбетова «Елки последние».

    Отметим, что Татьяна и Марк познакомились еще в 2017 году на съемочной площадке драматического сериала «Наживка для ангела». 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырев

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Ольга поприятнее сестры оказалась, эта хайпит как может забытая актрисулька...

    • Видно, что он добрый человек. Танюша съест и не поперхнётся.

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