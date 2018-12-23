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    Заботливый отец Энрике Иглесиас показал, как веселит годовалую дочь Люси

    23.12.2018
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова редко делятся снимками со своими детьми Николасом и Люси. Однако на днях 43-летний певец поделился в Инстаграме милым видеороликом с дочерью, который привел в восторг его фанатов.
    • Анна Курникова, Энрике Иглесиас
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      Близнецам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса в середине декабря исполнился год
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    В середине декабря близнецам Энрике Иглесиаса и его возлюбленной Анны Курниковой исполнился один год. Знаменитости давно ведут непубличный образ жизни, поэтому новые снимки крох крайне редко появляются на их страницах в соцсетях. Но на днях счастливый отец решил опубликовать забавный ролик с малышкой Люси.

    На видео Энрике раскачивает девочку на руках. Судя по звонкому смеху Люси, которая заметно подросла, такие игры ей очень нравятся.

    Анна и маленький Николас остались за кадром. К слову, в эти выходные семья решила устроить морскую прогулку на яхте, где и был записан ролик.

    Новая публикация исполнителя хита Hero умилила его многочисленных фанатов. «Какое прекрасное видео! Как же приятно слышать искренний детский смех!», «Лучший в мире отец», «Люси — настоящая красавица. У них с Энрике одинаковые улыбки», «Счастливые родители, счастливый ребенок», — написали фолловеры в комментариях к посту.

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Анна Курникова, Энрике Иглесиас

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