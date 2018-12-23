Заботливый отец Энрике Иглесиас показал, как веселит годовалую дочь Люси

В середине декабря близнецам Энрике Иглесиаса и его возлюбленной Анны Курниковой исполнился один год. Знаменитости давно ведут непубличный образ жизни, поэтому новые снимки крох крайне редко появляются на их страницах в соцсетях. Но на днях счастливый отец решил опубликовать забавный ролик с малышкой Люси.
Анна и маленький Николас остались за кадром. К слову, в эти выходные семья решила устроить морскую прогулку на яхте, где и был записан ролик.
Новая публикация исполнителя хита Hero умилила его многочисленных фанатов. «Какое прекрасное видео! Как же приятно слышать искренний детский смех!», «Лучший в мире отец», «Люси — настоящая красавица. У них с Энрике одинаковые улыбки», «Счастливые родители, счастливый ребенок», — написали фолловеры в комментариях к посту.