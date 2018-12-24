Евгения Медведева рассказала, чему ее научили первые полгода, проведенные в Канаде

Шесть месяцев назад Евгения Медведева переехала в Канаду. На днях фигуристка дала интервью, в котором описала свои впечатления о проживании в чужой стране.

1 2 3 ... 8 Евгения Медведева рассказала о шести месяцах, проведенных в Канаде

Летом этого года стало известно, что Евгения Медведева переехала в Канаду. В своих интервью фигуристка делилась впечатлениями о жизни в новой стране. Недавно спортсменка рассказала одному из изданий, насколько сильно изменилась ее жизнь после переезда.



Журналистам «Матч ТВ» Евгения поведала, что за время проживания в Канаде сильно изменилась. По словам Медведевой, она стала более женственной. При этом внутренний стержень, присущий многим спортсменам, в ней остался. Фигуристка также призналась, что раньше была очень жестким человеком и часто думала лишь о себе, но со временем ей удалось избавиться от эгоизма.

«Чему научила меня Канада? Улыбаться! Так намного проще жить», — поделилась спортсменка с изданием.

Евгения также отметила, что впереди ее ждет долгий путь, и ей еще многому предстоит научиться. К слову, сейчас тренером Медведевой является канадец Брайан Орсер. Напомним, что после неудачного выступления на недавних соревнованиях фигуристка не вошла в основной состав сборной России на Чемпионат Европы в будущем году.