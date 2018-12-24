Работник года: кто больше всех трудится в британской королевской семье

На страницах британских газет вот уже не одно десятилетие ежедневно появляется «Придворный циркуляр» с информацией об аудиенциях и других официальных мероприятиях, в которых принимают участие Елизавета II и члены ее семьи. The Telegraph оценили рабочий график Виндзоров за 2018 год.



1 2 3 ... 18 В этом году принцесса Анне исполнилось 68 лет, но она явно не из тех, кто любит сидеть в гостиной за чашечкой чая

Родиться в королевской семье, не значит всю жизнь провести на пышных приемах и светских мероприятиях. Поработать тоже придется. У Елизаветы II и ее ближайших родственников, например, масса обязанностей. Правда, их график не укладывается в стандартные «с понедельника по пятницу с 9 до 18». Журналисты The Telegraph подсчитали, сколько в уходящем году работал каждый из Виндзоров.

Главной труженицей в семье является принцесса Анна. Вот уже который год единственная дочь Елизаветы II может похвастаться наибольшим количеством рабочих дней в течение года. В 2018-м их было свыше 180.

Принц Эдвард лишь немного уступил своей сестре. Взяв на себя некоторые обязанности 96-летнего принца Филиппа, его младший сын отработал около 170 дней. Супруг королевы вышел на пенсию и теперь редко появляется на мероприятиях. Но все же 6 официальных приемов он посетил, а также отметился на свадьбах своих внука и внучки.



Что касается Елизаветы II, то она, несмотря на почтенный возраст, тоже потрудилась на славу, лично поприсутствовав более чем на 120 мероприятиях.



Кейт Миддлтон и Меган Маркл пока что далеко до подобных результатов. Обе герцогини были замечены примерно на 50 мероприятиях каждая. Связано это, скорее всего, с тем, что первая была в декрете с апреля по сентябрь, а вторая только в мае стала полноправным членом британской королевской семьи.