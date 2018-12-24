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    Работник года: кто больше всех трудится в британской королевской семье

    24.12.2018
    На страницах британских газет вот уже не одно десятилетие ежедневно появляется «Придворный циркуляр» с информацией об аудиенциях и других официальных мероприятиях, в которых принимают участие Елизавета II и члены ее семьи. The Telegraph оценили рабочий график Виндзоров за 2018 год.
    • Принцесса Анна
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      В этом году принцесса Анне исполнилось 68 лет, но она явно не из тех, кто любит сидеть в гостиной за чашечкой чая
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    Родиться в королевской семье, не значит всю жизнь провести на пышных приемах и светских мероприятиях. Поработать тоже придется. У Елизаветы II и ее ближайших родственников, например, масса обязанностей. Правда, их график не укладывается в стандартные «с понедельника по пятницу с 9 до 18». Журналисты The Telegraph подсчитали, сколько в уходящем году работал каждый из Виндзоров.

    Главной труженицей в семье является принцесса Анна. Вот уже который год единственная дочь Елизаветы II может похвастаться наибольшим количеством рабочих дней в течение года. В 2018-м их было свыше 180.

    Принц Эдвард лишь немного уступил своей сестре. Взяв на себя некоторые обязанности 96-летнего принца Филиппа, его младший сын отработал около 170 дней. Супруг королевы вышел на пенсию и теперь редко появляется на мероприятиях. Но все же 6 официальных приемов он посетил, а также отметился на свадьбах своих внука и внучки.

    Что касается Елизаветы II, то она, несмотря на почтенный возраст, тоже потрудилась на славу, лично поприсутствовав более чем на 120 мероприятиях. 

    Кейт Миддлтон и Меган Маркл пока что далеко до подобных результатов. Обе герцогини были замечены примерно на 50 мероприятиях каждая. Связано это, скорее всего, с тем, что первая была в декрете с апреля по сентябрь, а вторая только в мае стала полноправным членом британской королевской семьи. 

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Принц Уильям, Елизавета II, Принц Эндрю, Принц Чарльз, Принцесса Анна

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • То есть, главная труженица в КС, отработала меньше половины года, 180 дней из 365 ? А остальные и того меньше? ну что сказать, мы впечатлены их трудовыми свершениями, действительно люди горят на работе )).

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