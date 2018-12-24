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    «Сестры по несчастью»: Милана Тюльпанова заручилась поддержкой бывшей жены Кержакова

    24.12.2018
    В скандальном деле Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова еще не поставлена точка. Но 25-летняя жена футболиста продолжает судиться с пока еще официальным супругом. Большую поддержку в этом деле ей оказывает экс-возлюбленная игрока «Зенита».

    История Миланы Тюльпановой стала одной из самых обсуждаемых в уходящем году — супруга Александра Кержакова борется с ним за право воспитывать их общего сына Артемия. Несмотря на официальное решение суда, футболист отказывается отдавать ребенка матери. 

    В этой непростой ситуации большую поддержку Милане оказывает бывшая супруга игрока «Зенита» Екатерина Сафронова, четыре год назад попавшая в аналогичную ситуацию. 23 декабря в Инстаграме Тюльпановой появилась их общая фотография. 

    «Спасибо тебе за поддержку», — написала Милана под снимком, сопроводив его хэштегом #сестрыпонесчастью. 

    До этого момента женщины не общались, и Екатерина говорила, что совсем не понимает поведения Миланы — ее удивляло, что супруга Александра постоянно путалась в показаниях. Теперь бывшая и нынешняя жены российского футболиста наконец встретились, поговорили и, похоже, объединились в борьбе против него. 

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    Текст: Алена Петровская Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Кержаков, Екатерина Сафронова, Милана Кержакова (Тюльпанова)

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