«Сестры по несчастью»: Милана Тюльпанова заручилась поддержкой бывшей жены Кержакова

В скандальном деле Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова еще не поставлена точка. Но 25-летняя жена футболиста продолжает судиться с пока еще официальным супругом. Большую поддержку в этом деле ей оказывает экс-возлюбленная игрока «Зенита».



1 2 3 4 5 6 Милана Тюльпанова и Екатерина Сафронова

История Миланы Тюльпановой стала одной из самых обсуждаемых в уходящем году — супруга Александра Кержакова борется с ним за право воспитывать их общего сына Артемия. Несмотря на официальное решение суда, футболист отказывается отдавать ребенка матери.



В этой непростой ситуации большую поддержку Милане оказывает бывшая супруга игрока «Зенита» Екатерина Сафронова, четыре год назад попавшая в аналогичную ситуацию. 23 декабря в Инстаграме Тюльпановой появилась их общая фотография.



«Спасибо тебе за поддержку», — написала Милана под снимком, сопроводив его хэштегом #сестрыпонесчастью.



До этого момента женщины не общались, и Екатерина говорила, что совсем не понимает поведения Миланы — ее удивляло, что супруга Александра постоянно путалась в показаниях. Теперь бывшая и нынешняя жены российского футболиста наконец встретились, поговорили и, похоже, объединились в борьбе против него.



