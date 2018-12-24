История Миланы Тюльпановой стала одной из самых обсуждаемых в уходящем году — супруга Александра Кержакова борется с ним за право воспитывать их общего сына Артемия. Несмотря на официальное решение суда, футболист отказывается отдавать ребенка матери.
В этой непростой ситуации большую поддержку Милане оказывает бывшая супруга игрока «Зенита» Екатерина Сафронова, четыре год назад попавшая в аналогичную ситуацию. 23 декабря в Инстаграме Тюльпановой появилась их общая фотография.
«Спасибо тебе за поддержку», — написала Милана под снимком, сопроводив его хэштегом #сестрыпонесчастью.
До этого момента женщины не общались, и Екатерина говорила, что совсем не понимает поведения Миланы — ее удивляло, что супруга Александра постоянно путалась в показаниях. Теперь бывшая и нынешняя жены российского футболиста наконец встретились, поговорили и, похоже, объединились в борьбе против него.
«Сестры по несчастью»: Милана Тюльпанова заручилась поддержкой бывшей жены Кержакова
История Миланы Тюльпановой стала одной из самых обсуждаемых в уходящем году — супруга Александра Кержакова борется с ним за право воспитывать их общего сына Артемия. Несмотря на официальное решение суда, футболист отказывается отдавать ребенка матери.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Оксана Самойлова и Джиган переехали в новый дом
- «Сестры по несчастью»: Милана Тюльпанова заручилась поддержкой бывшей жены Кержакова
- Константин Хабенский, Ирина Безрукова, Татьяна Волосожар и другие звезды побывали на премьере мюзикла «Вокруг света за Новый год»
- Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях своей семьи
- Бьюти-эксперт определила по волосам Меган Маркл, когда у нее родится первенец
Форум: звёзды
Новое за три дня
Популярное за три дня