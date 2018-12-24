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    Подписчики поддержали грустную Ани Лорак перед судебным заседанием о расторжении брака

    24.12.2018
    Недавно стало известно, что 40-летняя Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу. Поклонники певицы решили поддержать ее перед первым судебным заседанием. 
    • Ани Лорак
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      Подписчики решили поддержать Ани Лорак перед судом по бракоразводному процессу
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    На днях украинские журналисты выяснили, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу начали бракоразводный процесс. По некоторым данным, 24 декабря должно было состояться первое судебное заседание. 

    В этот день певица поделилась в Инстаграме грустным селфи, после чего подписчики Лорак принялись утешать и подбадривать ее.

    «Вся ваша любовь вернется к вам в стократном размере», «Ну почему такая грустная? Улыбайтесь! Все будет хорошо. Мы с вами», «Мы безумно хотим, чтобы вы всегда сияли! Желаю вам бесконечного счастья», — написали фолловеры певицы в комментариях (орография и пунктуация авторов сохранены).

    Некоторые фанаты Ани не поверили, что она решится на такой серьезный шаг, как развод. Однако многие поддержали знаменитость и пожелали ей счастья. 

    Напомним, этим летом фотографы запечатлели супруга артистки в компании тусовщицы Яны Беляевой — у пары явно было романтическое свидание. Несколько месяцев поклонники Ани Лорак строили догадки, станет ли измена причиной развода. Однако, как ни старался Мурат Налчаджиоглу вернуть расположение жены, она все равно решила расстаться с ним.       

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

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    • И красавица, и успешная! И достался же ей муж такой ко зел!

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